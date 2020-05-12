ВИДЕО: Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов поддерживает проведение фондом «Ярдэм» социальной акции «Дорога жизни»

Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов поддерживает проведение фондом «Ярдэм» социальной акции «Дорога жизни» и призывает других людей также поддержать её любыми возможными средствами.

С 1 апреля Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» запустил социальную акцию «Дорога жизни». Национальный исламский благотворительный фонд вошел в республиканское движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». Каждый день волонтёры и сотрудники фонда «Ярдэм» разносят ланч-боксы с бесплатными обедами нуждающимся.

Для каждого получателя, поддержка, в виде обедов — значима и важна. ⠀ Принять участие в акции «Дорога жизни» — может любой желающий. ⠀

Телефон горячей линии : +79600480778.( привязан к карте Сбербанка) Карта Сбербанка 4274 2780 2038 4288 ФИО: Баязитов Илдар Рафкатович ⠀

Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»: ⠀ НИБФ «Ярдэм» ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530 БИК 049205603 р/с 40703810562000000971 к/с 30101810600000000603 в Отделение «БАНК Татарстан» 8610

ПАО Сбербанк. ⠀

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих». ⠀

Помочь можно также отправив смс со словом НУР на номер 7715 (50 рублей).