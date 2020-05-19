ВИДЕО: Обращение главного муфтия Уральского федерального округа Рината хаджи-хазрата Раева

Главный муфтий Уральского федерального округа, Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, обратился к мусульманам с призывом сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией и, соблюдая режим самоизоляции, присоединиться к онлайн- трансляции праздничной проповеди дома у экранов телевизоров и смартфонов, чтобы отпраздновать Ураза-байрам дома.

РДУМ Челябинской и Курганской областей призывает всех в этот праздничный день совершать праздничную молитву у себя дома и отказаться от торжеств с приглашением гостей и посещения кладбищ.

Проведение праздничного богослужения Ураза- Байрам 1441 г.х./2020 г. из Соборной мечети г. Челябинска по ул. Елькина 16 будет проходить в режиме онлайн-трансляции (вещание через интернет и областной телеканал ОТВ г. Челябинск)

Время проведения онлайн-трансляции Ураза-Байрам 1441 г.х./2020 г. – 24 мая 2020г. в 7.00.

Также у всех будет возможность дистанционно перечислить обязательные очистительные милостыни (закят, фитр садака, фидия) на лицевой счет РДУМ Челябинской области. Банковские реквизиты будут сообщены дополнительно и опубликованы на официальном сайте РДУМ Челябинской области – http://rdum.info/ .