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ВИДЕО: Полпредство Татарстана почтило память пятерых руководителей Правительства Татарской АССР, похороненных в Москве

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 20.06.2020 0 8

На Кунцевском кладбище похоронены Тынчеров Амин Халилович (с 1938 по 1940 — Председатель Совета Народных Комиссаров ТАССР) и Абдразяков Абдулхак Асвянович (с 1959 по 1966 годы).
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На Донское кладбище в «Общей могиле N 1» захоронен прах еще двоих руководителей Правительства ТАССР: Габидуллин Хаджи Загидуллович (1924-1927) и Шаймарданов Шайгардан Шаймарданович (1924-1927).
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Исмаев Каримулла Хуснуллович (1928-1930) после работы в ТАССР трудился на различной административно-хозяйственной работе. Умер в 1978 году.

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