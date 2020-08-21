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ВИДЕО: Поздравление Республики Татарстан со 100-летием образования ТАССР Радия Фаритовича Хабирова

в Новости, Студия «Дөнья», Репортаж, Главные новости, 21.08.2020 Комментарии к записи ВИДЕО: Поздравление Республики Татарстан со 100-летием образования ТАССР Радия Фаритовича Хабирова отключены 2

В 2020 году Татарстан отпразднует 100-летие образования республики. Отправной точкой ее развития принято считать 25 июня 1920 года, когда власть в Казани была передана Временному революционному комитету татарской автономии.

Поздравления в адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и жителей Татарстана начали поступать в мае текущего года.

Сегодня представляем Вашему вниманию поздравление Республики Татарстан со 100-летием образования ТАССР Радия Фаритовича Хабирова. Как отметил Глава Башкортостана, история Татарстана неразрывно связано с историей всей страны. «Свой юбилей республика встречает новыми успехами, достигая больших высот и уверенно смотрит в будущее», — отметил Радий Хабиров.
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