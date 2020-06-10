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ВИДЕО: Радиостанция «Кунел» провела очередной онлайн-концерт

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.06.2020 0 2

Из-за угрозы распространения коронавируса в Татарстане отменены все культурные мероприятия. Однако это не повод для уныния. Ведь радиостанция «Кунел» вместе с певцами татарской эстрады продолжает радовать своих слушателей. На этот раз онлайн-концерт провел народный артист Татарстана ИлСаф.

Певец рассказал, что самоизоляция пошла ему на пользу. За это время он освоил навыки готовки, начал заниматься спортом вместе с детьми. И, конечно же, подготовил новые песня для своих слушателей.

Радиостанция «Кунел» планирует и дальше радовать своих радиослушателей онлайн-концертами.

tvchelny.ru

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