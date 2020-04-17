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ВИДЕО: Ренат Валиуллин высоко отозвался об акции «Дорога жизни»

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, Главные новости, 17.04.2020 0 4

Постоянный представитель республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин высоко отозвался о деятельности фонда «Ярдэм» и проводимой им акции «Дорога жизни». В рамках этой акции, каждый день сотрудники фонда и волонтёры развозят нуждающимся бесплатные обеды. Все, кто её поддерживает, по мнению Рената Валиуллина, достойны самых высоких похвал.

Мы очень просим ВАС — не оставаться в стороне и поддержать акцию «Дорога жизни».

Спасибо всем, кто принимает в ней участие.

Карта Сбербанк 4276 6200 3466 6796.

ФИО: Исмагилов Ильгам Фатхирахманович.

Прикреплена к телефону: +79600480778.

Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»: НИБФ «Ярдэм» ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530 БИК 049205603 р/с 40703810562000000971 к/с 30101810600000000603 в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк.

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих».

yardemfond.ru

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