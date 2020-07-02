ВИДЕО: Сабантуй пройдет на канале ТНВ в режиме онлайн

Сабантуй в Татарстане состоится 4 июля в онлайн формате. Пройдет он на телеканале ТНВ и на радио «Болгар».

Представляем вашему вниманию программу телемарафона 4 июля:

В 08:10 начнется марафона поздравлений в программе «Sиңа Mиннән Sәлам». Он будет проходить в течении всего дня. Поздравления прозвучат от известных людей, от односельчан из разных районов. Соотечественники поздравят друг друга словами, песнями, фотографиями и видеороликами.

В 11:30 в программе «Татарлар» пройдет показ Сабантуев прошлых лет, проходящих по всей России и по всему миру.

В 12:00 покажут праздничный концерт Институт культуры совместно с ГИБДД. В концерте примут участие представители разных народностей.

В 14:30 в рамках программы «Халкым минем» покажут празднование Сабантуя прошлых лет в Азнакаевском районе Татарстана.

В 15:00 пройдет показ концерта с казанского Ипподрома, организованный Минкультом Татарстана в честь Сабантуя-2020.

В 17:00 в рамках программы «Халкым минем» покажут празднование Сабантуя прошлых лет в Самаре.

В 18:00 пройдет показ федерального Сабантуя – 2019 прошлых лет в Новосибирске в рамках программы «Халкым минем».

Завершится праздничный телемарафон в 20:30 показом Сабантуя Европы-2019, проходившем в Эстонии в рамках программы «Халкым минем».

В течение дня обо всех онлайн-мероприятиях, что пройдут по республике в эфире информационных программ расскажут корреспонденты телеканала ТНВ и передадут всю атмосферу праздника.

tnv.ru