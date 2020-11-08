ВИДЕО: Смоленские татары отметили столетие автономии круглым столом

«Культурно-историческое взаимодействие русского и татарского народов. Вклад татарской общины в историю и культуру Смоленщины». В областном центре прошел круглый стол, приуроченный к столетию Республики Татарстан. Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика была организована в 1920 году. А свой нынешний статус она получила 30 августа 1990-го.

Круглый стол проходил в очно-дистанционной форме. В общей сложности к онлайн-трансляции присоединились около 70 человек. Участники обсудили вклад татарского народа в историю Смоленского края, а также деятельность национальных общественных организаций в регионе сейчас.

Сегодня численность этнических татар в Смоленской области насчитывает около 2,5 тысячи человек. Уже 20 лет на территории региона работает центр татарской культуры «Туган ил», что в переводе значит «Родина». Его цель – сохранение национальных традиций и изучение татарского языка. Организация проводит различные общественные мероприятия и круглые столы. Самым известным является ежегодный праздник «Сабантуй». В нем участвуют не только этнические татары, он давно пользуется популярностью у всех смолян.

Анват Тухватуллин, председатель СООД «Центр татарской культуры «Туган ил» (Родина)»:

«Он является общегородским, областным даже праздником, праздником дружбы народов. Там участвуют все народы и национальности, проживающие на Смоленщине».

Фаик Алиев, председатель ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области»:

«Влияние культуры татарских народов нельзя уменьшить, и нельзя как бы недооценивать влияние татарской культуры на культуру всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Она очень сильна».

Инара Багирова

Видео взято с канала ГТРК Смоленск