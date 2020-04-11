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ВИДЕО: Татары Югры призывают оставаться дома и учить татарский!

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 11.04.2020 0 10

Представители национально-культурных организаций Ханты-Мансийского автономного округа запустили акцию «Югра.Остаемся дома», где призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции. Акцию поддержала местная диаспора татар.

На своей странице в социальной сети Instagram разместил ролик и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сопроводил видео хэштегом #ОставайтесьДома.

«Давайте оставаться дома и заниматься полезными делами», «Так приятно слушать родной татарский язык», — написали под постом в комментариях подписчики Президента.

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