ВИДЕО: Татары Югры призывают оставаться дома и учить татарский!

Представители национально-культурных организаций Ханты-Мансийского автономного округа запустили акцию «Югра.Остаемся дома», где призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции. Акцию поддержала местная диаспора татар.

На своей странице в социальной сети Instagram разместил ролик и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сопроводил видео хэштегом #ОставайтесьДома.

«Давайте оставаться дома и заниматься полезными делами», «Так приятно слушать родной татарский язык», — написали под постом в комментариях подписчики Президента.