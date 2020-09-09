ВИДЕО: В Екатеринбурге презентовали фильм «Вклад татар Среднего Урала в победу в Великой Отечественной войне»

В Екатеринбурге презентовали фильм «Вклад татар Среднего Урала в победу в Великой Отечественной войне».

Премьера приурочена к празднованию Дня народов Среднего Урала и посвящёна празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В фильме говорится об уральцах, сражавшихся на фронте и трудившихся на оборонных предприятиях Екатеринбурга. Съемки проходили в в Свердловской области.

В сюжете использованы уникальные исторические документы, рассказывающие о представителях татарского народа, которые своим гражданским подвигом приблизили великий День Победы.

Как сообщает пресс-служба НКАТ СО, идея создания фильма принадлежит Наркису Карамову, автором сценария стал доцент кафедры журналистики и кандидат исторических наук Рафаэль Исхаков, а режиссером – Виктор Вахрушев. Творческий коллектив ставил перед собой цель освещения исторических фактов, раннее неизвестных для широкой публики.

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