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ВИДЕО: В Екатеринбурге презентовали фильм «Вклад татар Среднего Урала в победу в Великой Отечественной войне»

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, 75 лет Великой Победе, Репортаж, Главные новости, 09.09.2020 Комментарии к записи ВИДЕО: В Екатеринбурге презентовали фильм «Вклад татар Среднего Урала в победу в Великой Отечественной войне» отключены 2

В Екатеринбурге презентовали фильм «Вклад татар Среднего Урала в победу в Великой Отечественной войне».

Премьера приурочена к празднованию Дня народов Среднего Урала и посвящёна празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В фильме говорится об уральцах, сражавшихся на фронте и трудившихся на оборонных предприятиях Екатеринбурга. Съемки проходили в в Свердловской области.

В сюжете использованы уникальные исторические документы, рассказывающие о представителях татарского народа, которые своим гражданским подвигом приблизили великий День Победы.

Как сообщает пресс-служба НКАТ СО, идея создания фильма принадлежит Наркису Карамову, автором сценария стал доцент кафедры журналистики и кандидат исторических наук Рафаэль Исхаков, а режиссером – Виктор Вахрушев. Творческий коллектив ставил перед собой цель освещения исторических фактов, раннее неизвестных для широкой публики.

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