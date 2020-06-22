ВИДЕО: В минувшие выходные состоялся субботник на старом татарском кладбище г. Ростова-на-Дону

В минувшие выходные состоялся субботник на старом татарском кладбище г.
Ростова-на-Дону, где были похоронены мусульмане города начиная с
середины 19 века вплоть до 1973 года (среди них есть участники Великой
Отечественной Войны, Герои Советского Союза).
Участники субботника вооружившись необходимым инвентарем, с
удовольствием приводили в порядок мусульманскую территорию: собирали
мусор, выпиливали старые сучки деревьев и кустарников. Общими усилиями
за несколько часов территория преобразилось: стало чисто и сказочно
красиво.
РООО «Татаро-башкирский культурный центр “Якташлар” (Земляки) и
Центральное Духовное Управление мусульман Ростовской области и
выражают благодарность всем откликнувшимся в этом Богоугодном деле.