ВИДЕО: В Пензе подвели итоги конкурса «Люблю тебя, мой край родной»

Итоги десятого конкурса научно-практических работ «Люблю тебя, мой край родной» подведены в Пензе. Участвовали традиционно юные краеведы со всего региона. Конкурс проходил в онлайн-формате.

«На конкурсе я представляла стихотворение собственного сочинения и на татарском языке, и на русском языке. То есть я сама его сочинила и рассказала на видео. Также вставила несколько фотографий, видео. Красиво это оформила под татарскую музыку. Да, я хотела занять призовое место. Заняла его. В конкурсе мне понравилось участвовать. Такая атмосфера татарская, веселая», — рассказала ученица школы №74 Пензы Милана Арсланова.

«Все больше и больше участников включается в этот проект. Если раньше только присылали работы учащиеся из татарских сел и деревень, сейчас это учащиеся Пензы», — отметила заместитель председателя Татарской национальной культурной автономии Гульназ Самочкина.

Конкурс прошел при поддержке агентства по делам национальностей и федеральной национально-культурной автономии татар. Участие приняли более 150 школьников. 66 из них стали лауреатами и получили дипломы.

russia58.tv