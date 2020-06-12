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ВИДЕО: В здоровом татарине — ловкость и сила

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 12.06.2020 0 3

Приглашаем стать участником игрового — спортивного челленджа «В здоровом татарине — ловкость и сила», который проводится в честь 100-летия образования ТАССР. Об этом Новосибирские татары сообщают в сосетях.
Для участия в челлендже необходимо сделать видео Вашей тренировки не более 1 минуты и разместить его в социальных сетях: Вконтакте, либо Инстаграм, указав хештеги #спортивныйсабантуй #tatarnsk #100летТАССР
Рекомендации для съёмки
Установите видеокамеру статично, если снимаете на телефон, то положение горизонтальное. Можно наложить музыку. Длительность не больше 1 минуты. Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу конкурсов и фестивалей.
Куратор челленджа:
Галеева Ралия Мансуровна, тел: 8-952-928-78-38
Адрес электронной почты: saban-tuy@mail.ru

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