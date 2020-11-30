ВИДЕО: Владимир Путин наградил семью Мухарлямовых из Татарстана орденом «Родительская слава»

Накануне Владимир Путин подписал указ о награждении семьи из Татарстана орденом «Родительская слава». Каждый из детей – нашел свое достойное место в жизни. Уже 35 лет Мухарлямовы – являются примером крепкой и дружной семьи.

В праздничный День мамы – мама 15-ти детей Алсу Мухарлямова по традиции на кухне. Лучший пример собственный, уверена она. Рядом с ней и дочери, у нее шестеро помощниц! Еще у мамы-героини 9 сыновей, 6 невесток и 10 внуков!

— Часто не верят, что у нас в семье много детей, спрашивают от одной ли мы мамы, — поделилиась одна из дочерей Алсу Гульчачак Мухарлямова.

Пока девичий отряд на кухне, глава семьи – Хабир Мухарлямов с сыновьями завершают дела по хозяйству. Отец на своем примере воспитывает любовь сыновей к труду. Взрослые дети уже нашли себя в профессии – кто предприниматель, кто врач, кто спасатель, а кто и строитель. По их стопам идут младшие дети.

— У моего папы есть 3 трактора и 1 комбайн, он меня туда сажает и мне очень нравится в нем ездить, — поделился один из сыновей Хабира Илюс Мухарлямов.

Все делать вместе – кредо семьи Мухарлямовых.

Большая семья – большое хозяйство. Старшему сыну – 34, младшей дочери – 10 лет. 15 детей – это так много, что собрать их в доме всех разом просто невозможно. Поэтому каждый приезд детей для родителей – настоящий праздник!

На этот раз дети семьи Мухарлямовых приехали поздравить маму не только с Днем мамы, но и с присуждением родителей Владимиром Путиным почетного ордена. Наград у семьи много, глава семейства – заслуженный механизатор Татарстана, а мама – победитель Республиканского конкурса «Женщина года».

— Большая семья – это всегда весело, мы вместе работаем, дети нам помогают. Когда старшие дети уезжают в город – скучаем, с нами сейчас живут только трое детей, — рассказала многодетная мама Алсу Мухарлямова.

Старшие дети семьи Мухарлямовых живут в городе своими семьями, каждый день созваниваются с родителями.

— Вместе всегда веселее, с детьми, с внуками душа радуется, — поделился многодетный папа Хабир Мухарлямов.

Любят до слез, радуются как дети, Мухарлямовы – могли бы претендовать и на статус самой жизнерадостной семьи.

tnv.ru