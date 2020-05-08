ВИДЕО: Волонтёры «Штаба татар» поздравили 200 ветеранов войны и тыла Москвы

За последние десять дней волонтёры «Штаба татар Москвы» в рамках акции «Наша Победа» обошли двести квартир квартир столицы России. Активисты «Штаба татар» поздравили татарских и башкирских ветеранов войны и тыла, а также детей войны с предстоящим праздником и раздали порядка 200 продуктовых наборов и татарской печатной продукции. Среди подшефных ветеранов «Штаба татар» 10 человекам более 92 лет. Также возраст 20 ветеранов превышает 85 лет, среди которых много академиков, профессоров.

Активисты «Штаба татар» поздравлять ветеранов обычно ходят по двое. Например, 7 мая Лилия и Ринат посетили 11 квартир, где проживают ветераны войны и тыла, а также дети войны. В этом году к традиционной экипировке волонтера добавились маска и перчатка.

Как отметила волонтёр, психолог Лилия Гадель, в период коронавируса ветеранам необходима социальная и моральная поддержка. Самое главное — они чувствуют нашу заботу и внимание.

«Многие из этих ветеранов являются аксакалами татарского движения Москвы, которые нам передали эстафету. Они безумно рады в предверии дня Победы получать подарки от молодых татарских парней и девушек. Общение на татарском языке, обсуждение национальных вопросов — для них огромный праздник. Когда они видят, что из дело продолжает молодое поколение, в их глазах замечается радость и гордость» -, рассказала Лилия Гадель.

92-летний Ветеран тыла Джамиль Сагдеев уверен, сегодня для старшего поколения самое ценное — внимание молодежи. Также 92-летний ветеран, краевед Ахмет Галимов поблагодарил координатора «Штаба татар» Гульнару Яруллину за чуткое внимание к пожилым людям Москвы. А Ветеран труда Хасяня Погосян выразила слова благодарности «Штабу татар» за чествование детей войны.

Акция «Наша Победа» в честь 75-летия Победы завершится 11 мая. Как заявили в «Штабе татар», после введения карантина в резиденции организации ежедневно работает психолог, которая обзванивает людей пожилого возраста, оказывая психологическую поддержку.

«Штаб татар» Москвы