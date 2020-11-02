VIII Международный фестиваль «Урмай залида» стал праздником мира, музыки, добра и дружбы

VIII Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «Урмай залида — 2020» стал праздником мира, музыки, добра и дружбы. В этом году ежегодный праздник татарской культуры посвящён 100-летию образования ТАССР и ЧАССР, а также памяти основателя общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Ферита Гибатдинова.

Онлайн-фестиваль проведён в рамках культурного межнационального проекта «Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишар на базе этнокультурного центра «Мирас» и в рамках социокультурного творческого проекта «Кәрван мирас-4» («Караван наследия»).

Организатор мероприятия – общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» при поддержке Минкультуры Чувашии, Исполкома Всемирного конгресса татар, Федеральной национально-культурной автономии татар России, Дома Дружбы народов Чувашии, Гильдии межэтнической журналистики.

Участниками фестиваля стали порядка одной тысячи человек из более 20 российских регионов. Среди них есть и творческие коллективы национально-культурных объединений Чувашской Республики. Артисты представили этническую культуру тюркоязычных народов Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Нижегородской и Ульяновской областей, г. Кургана. Многие исполнители показали миру своё творчество онлайн, не покидая родной город.

С приветственным словом обратилась и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Она отметила VIII фестиваль «Урмай залида» в качестве «уникального наследия и творческой площадки для людей разных национальностей во имя мира и согласия». Светлана Анатольевна пожелала организаторам, исполнителям, гостям вдохновения и добра. «Убеждена, что этот праздник также подарит новые яркие проекты», — констатировала и.о. министра.

Приветственную телеграмму в адрес оргкомитета и артистов «Урмай залида» направил депутат Госдумы России, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

В этом году Гран-при фестиваля в пяти номинациях получили:

— фольклорный ансамбль «Янтал» Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова (номинация «Традиционные фольклорные ансамбли, работающие в аутентичной форме»);

— народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Мишар» Урмаевского СДК «ЦКС» Комсомольского района Чувашии и детский фольклорный ансамбль «Тамчы» Урмаевского структурного подразделения МБУДО «Комсомольская ДШИ» (номинация «Фольклорные ансамбли, работающие в стиле этнофутуризма»);

— фольклорный инструментальный ансамбль «Ятаган» МБОДО «Арская ДШИ» Республики Татарстан (в номинации «Национальное инструментальное исполнительство на народных традиционных музыкальных инструментах тюркского мира: виды гармоник, курай, думбра, мандолина, гусли, балалайка, скрипка, кубыз, сорнай, свирель, жалейка, рожок, волынка);

— образцовый детско-юношеский ансамбль танца «САРМАТ», Республика Северная Осетия-Алания (номинация «Национальное фольклорно-хореографическое исполнительство»).

Главная цель праздника «URMAI-ZALIDA» — поддержка лучших этнических творческих коллективов, сольных исполнителей, популяризация этнохореографии, вокала, народного творчества тюркских и других народов достигнута. Он и в дальнейшем будет способствовать расширению культурного сотрудничества между представителями разных национальностей.

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