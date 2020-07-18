Виртуальный чак-чак для всей планеты

Сабантуй начался, но никак не заканчивался. В мире столько часовых поясов, что когда он прошествовал по России, то отправился в Европу, Канаду и Америку. Вы знали, что в Чикаго тоже живут татары?

Украшение летнего сезона

Мы, находясь в Москве, погуляли на каждом из этих праздников благодаря интернету: «Московский Сабантуй – 2020» состоялся в онлайн-формате на сайте Автономии татар Москвы. Нас виртуально приветствовали башкиры Швеции, татарская диаспора Португалии, поздравления нес­лись с Сахалина, из Сибири и Крыма. Требовалась немалая концентрация внимания, чтобы охватить все видеотрансляции, ведь организаторы задались целью сохранить в онлайн-режиме все самые любимые действа традиционного Сабантуя и подготовили для этого тематические интернет-каналы. Шесть часов подряд параллельно работали семь площадок.

Первая площадка – видео­студия в Татарском культурном центре. На церемонии открытия, наверное, многим было не слишком привычно обращаться с приветственными речами к участникам Сабантуя через объектив камеры, не видя перед собой глаза зрителей, – в памяти свежи воспоминания, как в прежние годы Сабантуй собирал множество посетителей в Коломенском. Знали бы почётные гости, что онлайн-программу в этот день посмотрит более миллиона человек.

«Убеждён, что в новом формате Сабантуй станет одним из украшений летнего культурного сезона в Москве», – прозвучали в начале праздника приветственные слова столичного мэра Сергея ­Собянина.

Канал «Игровой Сабантуй» пригласил в путешествие в мир национальных традиций древнего праздника. Форму подачи подбирали под возраст посетителей. Пока взрослым рассказывали о боевом искусстве тюрков, самым маленьким «Татармультфильм» показывал интересные мультики.

«Молодёжному Сабантую» отвели роль помогать советами психологов и успешных людей о том, как выстраивать серьёзные отношения, делать карьеру и быть счастливым.

С азартом вещал канал «Корэш»: именитые спортсмены демонстрировали мощь национальной борьбы на поясах. Она существует более 1000 лет, о чём свидетельст­вуют древние записи арабских путешественников. Теперь проводятся между­народные соревнования, где силой меряются батыры ­любых национальностей. Зрители убедились, что вес спортсмена – его преимущест­во. Однако все мы знаем, что в любом виде борьбы удачный приём может провести и человек, весящий меньше противника. На празднике был упомянут ­рекордный вес одного из ­дейст­вующих спортсменов – 187 кг. И ведь кто-то осмеливается поднять этого борца и ­положить на лопатки!

Без очередей работала интернет-ярмарка «Национальный маркет».

Кулинарные мастер-классы сменяли друг друга на канале «Национальная кухня». У шеф-поваров чак-чак, губадия и бешбармак из конины выходили так легко и красиво, что у зрителей росла вера и в собственные кулинарные умения.

А сколько энергии дают музыка и танцы, с уверенностью скажут те, кто несколько часов подряд перед экраном компьютера ловил ритмы народного гулянья с каналом «Праздничный концерт».

Татарская школа благородных девиц

Татарский культурный центр, откуда шло интернет-вещание, построили по проекту архитектора Владимира Краузе больше 100 лет назад. Десятки ­творческих коллективов репетируют и выступают в залах под высокими сводчатыми потолками с тонкой росписью и лепниной в наши дни, движения артистов отражаются в больших зеркалах на стенах, а сверху ниспадает поток света от внушительных люстр. Чтобы поддерживать эту красоту на должном уровне, в 2021 г. в здании начнутся ремонт и реставрация. Но творческая деятельность продолжится. «Решим вопрос с временным переездом», – обещает председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

У жителей окрестных домов в день Сабантуя утро выдалось занимательным: необычные звуки музыкальных инст­рументов, раздававшиеся у крыльца Татарского культурного центра, манили выглянуть в окно. А за окном девушки небесной красоты в национальных костюмах дарили улыбки участникам онлайн-Сабантуя, спешащим в студию на выступление. Такое обилие красавиц объяснялось тем, что все они – участ­ницы нынешнего года конкурса «Татар кызы», где победительница прекрасно выглядит, великолепно готовит, мастерски рукодельничает и грациозно танцует. А вот дефиле в купальниках на конкурсе не встретишь. «Это настоящая татарская школа благородных девиц, – объясняет Алия Халикова. – Нас учили вышивать калфаки – татарские женские головные уборы, готовить вкусный кыстыбый, мастер-класс по танцам нам давали знаменитые танцоры. И ещё мы брали уроки татарского языка. Конкурс нацелен на то, чтобы развить в девушке любовь к своим традициям. После конкурса я обязательно продолжу изучать язык, потому что, пока жив язык, жива национальность».

Алия называет себя «башкирской татарочкой». Переехав из города Салавата в Москву, она не боится раствориться в многонациональном ­мегаполисе: «У нас широкий круг общения, мы ­всегда ­вместе». Алие нравится ритм большого города. Она уже 5 лет как ­профессиональный ­фотограф. Жизненная установка звучит коротко: «Татарская женщина должна уметь всё».

«Черпать и черпать…»

«Я пришёл сюда и увидел столько красавиц! – отдал должное окружающему его великолепию башкирский и советский прозаик, переводчик Ямиль Мустафин. – Цените их, любите их, уступайте им». ­Доверимся совету опытного человека – Ямилю Мустафьевичу 90 с лишним лет.

Он отмечал Сабантуй с дет­ства, пришедшегося на годы ссылки в городе Тайшете, куда попала его семья. «Выезжали мы на реку Бирюса, – вспоминает писатель. – Все вокруг кричали: «Сабантуй, Сабантуй!» Русские люди спрашивали, что это, и мой брат объяснял им: «сабан» – «плуг», а «туй» – «праздник». Праздник плуга. Как мы, говорит, проведём этот день, такой у нас, мужики, ­урожай и будет».

На «Московском Сабантуе – 2020» Ямилю Мустафину вручили памятную монету в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от главы Республики Башкортостан ­Радия Хабирова.

Церемонию награждения продолжил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин. Памятными медалями в честь 100-летия образования Татарской ССР он наградил ветерана войны, разведчика Касыма Лукманова (аплодисментами был отмечен возраст ветерана – 101 год) и почётного председателя Татарской национально-культурной автономии Расима ­Акчурина.

В поздравлении, переданном от Президента Татарстана Рустама Минниханова, Сабантуй назван ярким и жизнеутверждающим праздником, удачно сочетающим древние традиции и современные веяния. Этот тезис блестяще продемонст­рировали на сцене участники ­этношоу ZAINETDIN. Его основал башкир со сценическим псевдонимом Zainetdin. Музыкант играет на башкирских инструментах (курай, кубыз), на домбре, в арсенале у него славянская жалейка, армян­ский дудук, тромбон, на выступлениях звучит горловое пение. «Я всё это смешиваю с модной музыкой, и получается клубное современное этни­ческое шоу, привлекательное для молодёжи, – признался исполнитель. – С малых лет меня учил отец, потом преподаватели в музыкальной школе. Когда я езжу по миру, в каждой стране ищу для себя какой-нибудь инструмент. Беру пару уроков и по возвращении начинаю на этом инструменте импровизировать. С репертуаром проблем нет: у нас очень богатая культура, можно черпать и черпать, дна не видно».

Если чувствуешь зов предков

Погрузившиеся с головой в празднование Сабантуя забывают, что отмечают народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. А всё потому, что с годами, как считает руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, «татарско-башкирский праздник стал в Москве межнациональным».

Мода, впрочем, как и спорт, межнациональна тоже. У разных народов в последние годы проч­но утвердились в гардеробе восточные головные уборы – тюрбаны и тюбетейки. Участница «Московского Сабантуя» дизайнер-художник Нажия Галимова не призывает женщин обязательно добавлять национальный колорит в по­вседневную одежду и делать акцент на национальности. «Это должно идти от души, – полагает она. – Если ты чувствуешь зов предков, ты найдёшь его в любом аксессуаре или в рисунке на ткани. Женст­венность – внутри. Нужно научиться открывать её, чувст­вовать себя, осознавать свои желания, потребности. Меня вдохновляет природа. Красота во всём: например, в утреннем тумане или в пении птиц, которое отличается зимой и летом».

Сабантуй Нажия отмечает с удовольствием. Для неё это отличный повод встречаться с дальними и близкими родст­венниками, заводить знакомст­ва, босиком бегать по траве, ­любоваться на красивых лошадей и непременно привлекать к этому детей, чтобы они ­полюбили природу.

Тема детей на Сабантуе в Москве возникала неодно­кратно. В частности, о нескрываемом интересе школьников к татарскому языку заявил ­председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. До пандемии большой языковой детский лагерь собирал в Казани сотни детей. В этом году организована летняя онлайн-программа, о чём проинформированы дети и ­родители во всех российских регионах.

В телестудии Сабантуя побывала Роза Шакирова, директор школы № 1186 им. Мусы Джалиля, где преподаётся татарский язык. Этот образовательный комплекс работает в районе Люблино более 20 лет. Школьный Сабантуй здесь давняя традиция. ­«Татары и башкиры, моск­вичи, я приглашаю ваших детей, – обратилась с экрана Р. Шакирова. – Не все татары говорят на родном языке, и некоторых это отпугивает от поступления к нам. Не беспокойтесь, всё обучение проходит на русском. Татарский язык, песни, танцы и история изучаются отдельно».

Певица Алсу в роли хозяйки

Популярная певица Алсу приняла участие в «Московском Сабантуе» с дочками. Алсу не брала в руки микрофон, потому что они были перепачканы мукой, – в мастер-классе она обучала старшую дочь Сафину готовить домашнюю лапшу для супа, а младшую Микеллу делать треугольные пирожки эчпочмак. На кухне Алсу была обычной хозяйкой – опускала в кастрюлю куриные ножки, снимала пенку с бульона, месила тесто. Привычные действия ясно дали понять, что перед нами не звёздная белоручка, а ­хранительница очага большой семьи. Блюда «от Алсу», как и множество видеорецептов шеф-поваров, собрал канал «Национальная кухня».

Как за границей отмечают Сабантуй? Эстрадный певец Радик Яруллин много гастролирует по миру и не раз наблюдал, как на другом конце света люди точно следуют традициям, вынесенным с родины. Оперная певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Татар­стана Альбина Шагимуратова однажды участвовала в Сабантуе, будучи на гастролях в далёком Сан-Франциско. «Там татары, конечно, истосковались по родной речи, по песням, по общению, – подметила Альбина. – Когда я исполняла народные песни, зрители плакали. Татарская музыка душевная, очень глубокая, эмоциональная, проникновенная. Для «Москов­ского Сабантуя – 2020» я выбрала композицию «Аллюки». Мне кажется, каждый татарин во всём мире должен знать и исполнять ­«Аллюки», потому что это жемчужина нашей культуры».

Кстати. Запись прямого эфира с площадок «Московского Сабантуя» доступна на сайте https://avtonomiya.tatar/

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