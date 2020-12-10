Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили ночной акт вандализма

Накануне в Астрахани памятник великому татарскому народному поэту Г.Тукаю подвергся нападению вандалов. Заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили данное ночное происшествие и осудили акт вандализма. Игорь Бабушкин выразил сочувствие по случившемуся и подчеркнул, что полиция ведет поиск злоумышленников. Также он заверил, что в ближайшие дни памятник обретет прежний внешний вид.

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