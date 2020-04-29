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Во Владивостоке откроется музей татарской и башкирской культуры

Во Владивостоке откроется музей татарской и башкирской культуры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 29.04.2020 0 10

Музей татарской и башкирской культуры и традиций откроют во Владивостоке при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в размере более 3 млн рублей. Учредитель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» (Дружба) Тахир Ибашев сообщил, что в настоящее время идет ремонт помещения. Ожидается, что посетить музей можно будет осенью.

«Помещение площадью 299 кв. м в безвозмездную аренду нам предоставила администрация Владивостока. Часть экспозиции мы уже разместили, но основная выставка, по нашей задумке, будет располагаться в подвальном помещении, оттуда мы сейчас вывозим грунт и ведем промышленное бетонирование «, — сообщил Ибашев.

Он также добавил, что расходы на ремонт и проведение хозяйственных работ взяли на себя общественники. Средства президентского гранта потрачены на приобретение витрин, национальных татарских и башкирских костюмов и уникальных экспонатов. В музее можно будет также увидеть антикварные предметы быта, такие как утюг 1940-х годов, угольный самовар и чугунные сковородки, которыми пользовались после революции.

Посещение музея будет бесплатным, но для организованных групп туристов возможно взимание платы за услуги экскурсовода.

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