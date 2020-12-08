Во время подписной кампании увеличился спрос на детские татарские журналы и газеты

Во время подписной кампании на первое полугодие 2021 года увеличился спрос на детские татарские журналы и газеты. Татарстанцы подписываются на такие издания АО «Татмедиа», как журналы «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», газету «Көмеш кыңгырау». Такой информацией поделились почтовые отделения Татарстана.

Наблюдается рост подписок и по сайту АО «Татмедиа». Подписаться на любимые татарстанские газеты и журналы жители республики могут, не выходя из дома.

Детские газеты и журналы предназначены для разных возрастных категорий. Например, «Салават күпере» находится в категории 0+, его могут читать дети любого возраста. Для детей постарше издаются журнал «Сабантуй» и газета «Көмеш кыңгырау» с категорией 6+. Подросткам интересен журнал «Ялкын».

По словам главных редакторов, эти издания включают в себя и мультимедийный формат. В каждом номере, кроме информации на бумажном носителе, читатель может найти QR-коды. С помощью них дети могут перейти на игры, смотреть ролики и татарские мультфильмы, принять участие в творческих мастерских.

До 13 декабря у татарстанцев есть возможность подписаться на издания АО «Татмедиа» с 13 процентной скидкой.

Стоит отметить, что татарстанское издание могут получать и жители других регионов РФ. Онлайн-подписку можно оформить на портале podpiska.pochta.ru

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