Во время Рамадана в Медной мечети Верхней Пышмы Коран-хафиз прочтёт весь текст Священной Книги

Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), идя навстречу многочисленным просьбам мусульман, соблюдая вековые традиции Рамадана, а также учитывая специфику режима самоизоляции, начинает трансляцию чтения Священного Корана на своих онлайн ресурсах.

Для чтения Священной Книги специально приглашен Коран-хафиз. Знаток Священной Книги вместе с имамом-мухтасибом, имамами, муэдзином до завершения Рамадана почитает весь текст Священного Корана. Это стало традицией в Уральском Мухтасибате, которая соблюдается на протяжении ряда лет и радостно приветствуется всеми мусульманами.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, чтение будет проводиться с соблюдением всех санитарных требований безопасности, без проведения коллективных мероприятий. В связи с режимом самоизоляции и особенностей трансляции не рекомендовано также дистанционное чтение таварих-намаза за имамом; эту молитву целесообразно выполнять индивидуально, в домашних условиях.

Онлайн трансляция поможет мусульманам не только услышать прекрасный текст Священной Книги, но и объединит тех, кто на сегодняшний день не имеет возможности встретиться с единоверцами, поможет умме быть, как и во все времена, единой и сплоченной, почувствовать, что мечети живы, а имамы молятся за каждого единоверца и призывают Всевышнего оказать своё милосердие. Священнослужители всегда рядом с единоверцами, они молятся за процветание уммы, в том числе за скорейшее и благополучное завершение испытания в виде пандемии.

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