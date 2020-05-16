Воин-строитель Файздрахман Сабиров

Файздрахман Ахмедзянович Сабиров — Герой Советского Союза, его грудь украшают боевые награды, орден Ленина, два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной Войны 1 и 2 степени, медаль «За отвагу» и другие. Он один из 19 татар, кто стал Героем Советского Союза. Его трудовые подвиги отмечены тремя орденами Почета, а из 1580850 человек награжденных этим орденом он один из немногих 29-ти, кто был трижды удостоен этой награды. Ф. А. Сабиров умер 23 марта 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Сегодня мы вспоминаем о нём вместе с атомщиками – именно из закрытого города Снежинск Челябинской области (бывший секретный город Челябинск-40) пришла к нам история о нашем выдающемся земляке.

2020-й год соединяет две великие даты — 75-летие Великой Победы и 75-летие атомной отрасли. Для многих советских людей они дороги сплетением военных и трудовых подвигов. В 2015 году, работая над будущей книгой об истории Снежинской комсомольской организации, я стал искать документы о первых строителях нашего института и города…

Меня заинтересовала судьба Героя Советского Союза полковника Файздрахмана Сабирова. Он оставил яркий след в истории строительства Снежинска и других объектов атомной отрасли. 75 лет назад, в период с 30-го января по 1-ое февраля 1945 года, он совершил подвиг, отмеченный позднее звездой Героя Советского Союза.

Татарин Файздрахман Ахмедзянович Сабиров родился 5 сентября 1919 года в деревне Нижние Шуни Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье крестьянина. В семье было пятеро детей, а Файздрахман – четвертый ребенок. Он окончил Нижнешунскую неполную среднюю школу, затем фабрично-заводскую школу в Казани.

В сентябре 1938 года был призван на срочную службу в Красную Армию. В 1940-м году уволен в запас, работал в Вятских Полянах, затем переехал в Казань и работал на заводе имени Ленина. Сразу после начала войны 23 июня 1941 года вторично призван в Красную Армию. В 1942 году окончил Камышловское пехотное училище, с мая 1942 года в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны. Боевое крещение состоялось в Смоленской области, где после гибели командира, Сабиров принял командование ротой. Воевал на Западном, Центральном фронтах, на Орловско-Курской дуге; был дважды ранен в боях 11 октября 1942 года и 13 июля 1943 года. С октября 1943 по март 1944 прошел обучение на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». Вновь воевал на 2-ом и 3-ем Белорусских фронтах в качестве командира стрелкового батальона 771 –го стрелкового полка (137-ая стрелковая дивизия, 42-ой стрелковый корпус 48-ой армии 2-го Белорусского фронта). Капитан Сабиров проявил исключительное мужество и героизм в Восточно-Прусской наступательной операции. Краткое описание подвига – в наградном листе:

«Капитан тов. Сабиров, командуя стрелковым батальоном, правильно используя силу огня и хорошо организовав взаимодействие, с боями оседлал магистраль отхода войск противника на запад и вышел на рубеж населенного пункта Клайн-Раутенберг, на подступах к городу Фрауенбург, Восточная Пруссия.

В течение 3-х суток 30-го января – 1-го февраля 1945 года, противник, пытаясь любой ценой вернуть утерянные позиции, численно превосходящими силами с танками и самоходными орудиями по 8-10 раз в сутки переходил в яростные контратаки. Каждый раз, встречая сильное сопротивление подразделений капитана Сабирова, воодушевленных личными подвигами командира батальона, неся большие потери в живой силе и технике, противник, не добившись успеха, откатывался назад.

Утром 2-го февраля 1945 года два батальона пехоты противника при поддержке 11-ти танков вновь атаковали позиции капитана Сабирова в районе населенного пункта Клайн-Раутенберг на узком участке. Пользуясь своим значительным численным превосходством, противник ворвался в населенный пункт и начал окружать батальон.

Капитан тов. Сабиров с группой из 8-ми человек в одном дому оказался осажденным пехотой и танками противника. Приняв решение отражать натиск противника, он отдал приказание занять круговую оборону, не подпуская к дому контратакующих, а сам лично взял противотанковое ружье. Проявляя исключительную выдержку и спокойствие, подпустив поближе танки противника тов. Сабиров открыл по ним огонь и уничтожил 2 танка, подбив их. Воодушевленные личными боевыми подвигами тов. Сабирова, окружающие бойцы героически оборонялись, оказывая ожесточенное сопротивление, доходящее до рукопашной схватки.

Встретив сильный огонь горстки храбрецов, противник начал сосредоточивать силы для овладения дома штурмом. Обнаружив скопления большого количества живой силы недалеко от дома, тов. Сабиров по радио, корректируя огнем нашей артиллерии, вызвал огонь на себя, от которого было уничтожено до 75 солдат и офицеров.

Пять раз противник сосредоточивался для штурма и пять раз тов. Сабиров вызывал артиллерийский огонь на себя.

При отражении контратаки, будучи тяжело ранен тов. Сабиров продолжал командовать и, лично взяв автомат, истекая кровью, лежа открыл огонь по контратакующим и уничтожил до 17 немецких захватчиков.

И только по приказу командования, спустя 13 часов тов. Сабиров был эвакуирован.

В результате в этом бою противник потерял убитыми свыше 350 солдат и офицеров и 4 подбитых танка.

За геройство и храбрость, проявленную в борьбе с немецкими захватчиками и умелое командование подразделениями достоин присвоения

Звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Командир 771 стрелкового полка

полковник / Бережной

12 февраля 1945 года.

Достоин высшей правительственной награды – присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Командир 137-й стрелковой Бобруйской дивизииполковник / Серебров

22 февраля 1945 года.

Достоин звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Командир 42 стр. корпуса

генерал-лейтенант / Колганов»

26 февраля 1945 года

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленными отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда (№7214). За боевые заслуги он был также награжден двумя орденами Красной Звезды и Отечественной Войны 1 и 2 степени, несколькими медалями.

После войны Файздрахман Ахмедзянович 30 лет служил в военно-строительных частях Первого Главного Управления (позднее МСМ). Командовал строительным батальоном, полком, много лет работал и в Центральном управлении военно-строительных частей (ЦУ ВСЧ МСМ)

Советский атомный проект — первая и уникальная национальная программа по освоению высоких технологий. Выполнение поставленных задач потребовало и принудительной мобилизации многотысячных трудовых коллективов, в которых наряду с вольнонаемными специалистами работали заключенные и военные строители. Именно рабочие военно-строительных отрядов и частей внесли немалый вклад в атомный проект СССР и до начала 1990-х годов возводили многие промышленные и социальные объекты отрасли.

Первыми из них стали строительство комбината №6 в Средней Азии, реконструкция завода №12 в Электростали, строительство комбината №817 (город Челябинск-40). Эти работы возглавлял генерал-майор А. Н. Комаровский.

Одновременно по совместительству с этой работой он возглавлял управление строительства МГУ. В 1956 году А.Н. Комаровский был назначен заместителем Министра Среднего Машиностроения СССР по строительству. К этому времени военно-строительные части МСМ насчитывали 45 военно-строительных полков, 73 военно-строительных отрядов и ряд других подразделений общей численностью свыше 220 тысяч человек. Воины и офицеры военно-строительных частей внесли достойный вклад в дело создания новой мощной современной атомной отрасли.

Первые годы послевоенной службы Ф.А. Сабирова прошли в том числе на строительстве МГУ- исключительно сложной и масштабной стройке СССР, завершившейся в 1953 году. Можно отметить и то, что здание МГУ попало в Книгу рекордов Гиннеса, как самое большое в мире университетское здание. В своей книге «Записки строителя» (Москва 1972 год) А.Н. Комаровский написал: «Заканчивая свои воспоминания о строительстве МГУ не могу не отметить очень большую роль в выполнении всех видов строительных и монтажных работ, которую сыграли военные строители, возглавляемые Героем Советского Союза полковником Ф.А. Сабировым».

Файздрахман Ахмедзянович участвовал так же в работах по строительству Центрального стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках. В декабре 1957 года он был направлен на новое место службы в только что созданный город Снежинск на должность заместителя начальника строительного управления №606 (предприятие п/я 4044) — начальником УВСЧ. Его руководителем был известный строитель Николай Маркелович Иванов. С появлением этих опытных и грамотных руководителей положение дел на строительстве объектов в Снежинске стало заметно улучшаться.

К середине 1958 года существенно возросло число строителей (около 1000 человек вольнонаемных, 282 офицера и около 15 тысяч воинов-строителей)

Это был самый сложный период строительства института и города. Именно на Сабирова легло решение многих вопросов по обустройству в тайге мест размещения нескольких строительных полков, организации жизни и работы солдат и офицеров на множестве строительных площадок. Именно в то время возник целый городок военных строителей со своими казармами и столовыми, клубом и госпиталем и другими сооружениями. Аналогично размещались войсковые подразделения в жилом поселке №2, в районе бывшего ДОКа и других местах. Необходимо было обеспечивать обучение строительным специальностям молодых вновь прибывших солдат, организовывать работу всего транспорта, горячее питание на объектах строительства и т.д. К маю 1960 года в городе уже проживало около 20 тысяч человек, а жилая площадь составляла около 100 тысяч кв. метров.

В мае Файздрахман Ахмедзянович вернулся в Москву. Там он продолжил работу еще на целом ряде объектов, включая и Кремлевский Дворец Съездов.

Память о Файздрахмане Сабирове поддерживается на его родине в деревне Нижние Шуни, где одна из улиц носит его имя, а в историческом музее есть хорошая экспозиция о его боевом подвиге.

Выражаем искреннюю благодарность семье Ф. А. Сабирова и заместителю председателя «Союза офицеров – ветеранов ВСЧ АЭП» Александру Константиновичу Перевощикову за помощь в предоставлении материалов для подготовки данного материала.

Владимир Ананийчук

http://protatarstan.ru