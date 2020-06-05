Волонтеры ДУМ РТ провели «субботник» в мечети «Гаилә»

Сегодня, после длительного периода закрытия мечетей, в домах Аллаха вновь проведены джум’а-намазы. Перед этим долгожданным событием имамы и сотрудники мухтасибатов провели в мечетях уборку и дезинфекцию. К «субботникам» были привлечены и волонтеры движения MuslimVol.

Так, вчера, в 12-ый день месяца Шавваль (4 июня), в рамках акции «Чистая мечеть» была проведена уборка в казанской мечети «Гаилә». Волонтеров, которые пришли помочь в этом благом деле ради довольства Всевышнего Аллаха, встретил имам-хатыйб мечети Рустам хазрат Хайруллин. Он ознакомил юношей и девушек с порядком работ. Тем, кто пришел в эту мечеть в первый раз, он рассказал об осуществляемых здесь проектах, в том числе об «Исламском центре», который строится при мечети. Рустам хазрат отметил, что акция «Чистая мечеть», проводимая перед долгожданным джум’а-намазом, имеет особое значение, ведь в эту пятницу мечети снова открывают свои двери для посетителей.

Далее волонтеры разделились на группы и приступили к работе. Работы хватило всем: девушки протирали пыль, мыли окна, двери, почистили ковры. Юноши навели порядок в новом строящемся объекте: почистили строительный мусор на первом этаже Исламского центра. Молодые люди вынесли остатки кирпичей на носилках, подготовили здание к чистовой отделке, перенесли необходимые для строительства материалы и инструменты. Из-за обильного дождя работы во дворе мечети пришлось отложить. Во время уборки все ребята использовали индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и рабочую одежду.

Из-за нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации мечети долгое время оставались без внимания. В то же время, с целью предотвращения распространения вирусных инфекций, необходимость обеспечения чистоты и проведения дезинфекции в мечетях, ожидающих своего открытия, возросла. В этом году с начала акции волонтеры провели уборку в 10 мечетях республики.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Мне были показаны вознаграждения, уготовленные для моих последователей, и среди них была награда даже за соринку, которую человек выносит из мечети».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

Напомним, что акция «Чистая мечеть» успешно реализуется отделом социального развития ДУМ РТ с 2017 года. За это время к участию в ней удалось привлечь около 200 мусульман-волонтёров из числа молодёжи, которые на благотворительной основе ради довольства Всевышнего приводят в порядок мечети Татарстана.

dumrt.ru