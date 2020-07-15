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Воскресная школа «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети проводит конкурс для детей

Воскресная школа «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети проводит конкурс для детей

в Новости, Слайдер, Религия, Соотечественники, 15.07.2020 0

Воскресная школа «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети проводит конкурс для детей в возрасте 5-14 лет. Он посвящен празднику Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).

Для участия в конкурсе принимаются рисунки, поделки и стихи, посвященные главному торжеству Ислама и мусульман.

Для этого необходимо загрузить творческие работы детей (фото рисунков и поделок) и видео чтения стихов на свою страницу в социальной сети Instagram. При этом ваш профиль должен быть открытым.

В описании к работе нужно указать фамилию и имя, возраст и город проживания участника. Также не забудьте поставить хэштег #жду_КурбанБайрам.

Более подробную информацию о творческом конкурсе можно узнать на странице «Мактаба» в Instagram.

Пресс-служба ДУМСО

muslim.ru

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