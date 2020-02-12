enrutat
Главная / Впервые на Юге России «Фестиваль современного татарского кино»
Впервые на Юге России «Фестиваль современного татарского кино»

Впервые на Юге России «Фестиваль современного татарского кино»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 12.02.2020 0 3

15 февраля 2020г. (суббота) в Доме кино г.Ростова-на-Дону, всего один день, впервые пройдет «Фестиваль современного татарского кино».
Мероприятие организовано учреждением культуры «Татаркино», совместно с Ростовским Областным Татаро-башкирским Культурным Центром «Якташлар» (Земляки) и ростовским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».
Фестиваль проходит в рамках мероприятий, посвященных празднованию
100 летия со дня образования ТАССР при поддержке президента Республики Татарстан и Всемирного Конгресса Татар.
В зале Дома кино покажут самые востребованные картины –
  • «Мулла» (реж.Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров),
  • «Әпипә» (реж. Ильшат Рахимбай),
  • «Байгал» (реж. Ильдар Ягафаров) и
  • «Нигез йорт» (реж. Насур Юрушбаев).
После каждого показа состоятся творческие встречи с представителями съемочных групп.
Все фильмы демонстрируются на татарском языке с русскими субтитрами.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.