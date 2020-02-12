Впервые на Юге России «Фестиваль современного татарского кино»

15 февраля 2020г. (суббота) в Доме кино г.Ростова-на-Дону, всего один день, впервые пройдет «Фестиваль современного татарского кино».

Мероприятие организовано учреждением культуры «Татаркино», совместно с Ростовским Областным Татаро-башкирским Культурным Центром «Якташлар» (Земляки) и ростовским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Фестиваль проходит в рамках мероприятий, посвященных празднованию

100 летия со дня образования ТАССР при поддержке президента Республики Татарстан и Всемирного Конгресса Татар.

В зале Дома кино покажут самые востребованные картины –

«Мулла» (реж.Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров),

«Әпипә» (реж. Ильшат Рахимбай),

«Байгал» (реж. Ильдар Ягафаров) и

«Нигез йорт» (реж. Насур Юрушбаев).

После каждого показа состоятся творческие встречи с представителями съемочных групп.

Все фильмы демонстрируются на татарском языке с русскими субтитрами.