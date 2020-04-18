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Впервые в формате 12-часового прямого эфира пройдет «Сәләт җыены онлайн»

Впервые в формате 12-часового прямого эфира пройдет «Сәләт җыены онлайн»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 18.04.2020 0 7

Завтра, 19 апреля, впервые в формате 12-часового прямого эфира пройдет «Сәләт җыены онлайн».

Участники трансляции примут участие в мастер-классах и пообщаются с соотечественниками из США, Канады, Австралии и Турции. В формате прямых включений выступят капитан знатоков «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров, директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова, специальный корреспондент программы «Доброе утро» на Первом канале Алина Сакаева и многие другие. В завершение прямого эфира состоится квартирник с участием друзей «Сәләт» и традиционные «свечки».

Смотрите прямую трансляцию в официальных аккаунтах Сәләт во ВКонтакте, в Instagram и YouTube.

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