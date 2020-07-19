Время, назад: в Старо-Татарской слободе появится музей под открытым небом

На улице Каюма Насыри к празднику Курбан-байрам — в этом году он приходится на 31 июля — откроется новый историко-культурный комплекс, который обещает стать еще одной точкой притяжения на туристической карте Казани. Проект реализует мечеть «Аль-Марджани», и все заработанные средства пойдут на нужды религиозной организации. Впрочем, имам-хатыйб мечети Мансур хазрат Джалялетдинов считает, что вложения окупятся нескоро, но задача в ином — чтобы люди могли познакомиться с бытом, культурой, ремеслами, одеждой татарского народа.

Все, как 150 лет назад

О комплексе стало известно на заседании рабочей группы, которое на днях провел Комитет по развитию туризма совместно с префектурой «Старый город» в рамках разработки проекта по реновации и модернизации территории Старо-Татарской слободы.

Здесь же прозвучали предложения о том, чтобы упростить установку памятных досок, предоставлять льготные условия ремесленникам, о театрализованном экскурсионном проекте «Казан-бай и его друзья», о планах префектуры составить реестр собственности — так что, наконец, станет понятно, кому и что принадлежит в этой исторической части города.

Председатель совета аксакалов Казани, имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов рассказал «Реальному времени», что новый исторический комплекс возникнет на территории в границах домов 7, 11, 13, 13а по улице Каюма Насыри.

— У домов 11 и 13 — общий двор. Мы убрали оттуда забор, располагавшийся там трогательный зоопарк и все это решили объединить, — говорит он.

На высвобожденной территории планируется открыть чайную галерею. Там гости смогут попробовать варенье, мед с пасеки, чак-чак, горячую выпечку прямо из печи. При галерее обустроят детский уголок. Кроме того, двор облагородят фигурами обязательных Су анасы и Шурале, разместят загончик с птицами, которые водились в слободе. Здесь же будут торговать и мастера-ремесленники.

Все это вкупе с существующим на ул. Каюма Насыри, 11 музеем — Домом татарской культуры и ремесла — станет единым историко-культурным комплексом. Кстати, в музее уже некоторое время совместно с туроператором «Татарские забавы» проводится интерактивная программа «Гостеприимный дом бая», в котором пара актеров, изображающих семейную пару (в том числе известный татарский тамада Гамиль Нур), проводят экскурсию по дому «с питанием и танцами».



— Улица Каюма Насыри — пешеходная. И когда на эту улицу придут туристы — мы хотим, чтобы они окунулись в наш татарский быт и культуру. Мы вместе с историками из КФУ и Института истории им. Ш. Марджани посмотрели архивные документы: как жили купцы Апанаевы, Галеевы, Ибрагимовы, Гизетуллин «Валибай», что у них было во дворах. Хотим это восстановить. Пока папы и мамы ходят-смотрят, дети тоже могли бы чем-то заняться — посидеть, чай попить, — поделился идеей проекта Мансур хазрат.

Он рассказал, что все объекты согласовывались с историками, вплоть до деревьев и кустарников, которые раньше высаживали во дворах. Оказалось, что, как и несколько веков назад, это те же яблони, смородина, малина.

У будущего историко-культурного комплекса пока нет названия.

— Мы над этим думаем. Может быть, это будет историко-просветительский центр «Мирас» или имени Муллина. Вариантов несколько. Когда построим, тогда и будем согласовывать с префектурой, администрацией [города], как его лучше назвать, чтобы слух не резало и для иностранцев было понятно, — говорит Джалялетдинов.

Поначалу объект хотели открыть в конце августа, к 100-летию ТАССР. А потом решили пораньше, к Курбан байраму — 31 июля. Поэтому рабочие трудятся без выходных, облагораживая огромную территорию.



Вакф, деньги приносящий

По словам Мансура хазрата, дома 7,13 и 13а по ул.Каюма Насыри находятся в собственности мечети, поэтому проблем с открытием там различных бизнесов быть не должно. А бывший дом купца Бурганутдина Муллина (Каюма Насыри, 11) передан мечети в пользование собственником — Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана. Сейчас здесь находится Музей татарской культуры и ремесла. По его заверениям, здание не будет сдаваться в аренду и дальше его продолжат использовать строго по назначению.

Строительство исторического комплекса ведется за счет собственных средств мечети Марджани, без привлечения бюджетного финансирования и своими силами — у мечети есть учрежденное ею предприятие — ООО «Казан мусульман ашлары». Чайной галереей тоже будет управлять эта организация.

— Кафе будет при мечети. Также мы хотим готовить варенье и выпечку и продавать их. У мечети есть своя пасека на 100 ульев. Этот мед мы сами фасуем и выставляем. Это по-другому называется вакф, — рассказал Мансур хазрат.

Кстати, мечеть «Аль-Марджани» стала одной из первых площадок в стране, внедрившей систему вакфа — когда имущество (движимое и недвижимое) передается государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели, а мечеть с его помощью зарабатывает на свои нужды.



Джалялетдинов пояснил, что мечеть находится на самоокупаемости, пожертвований не хватает, содержать себя приходится за счет реализации различных проектов. Поэтому вся прибыль от культурно-исторического комплекса пойдет на содержание религиозной организации, в том числе и на заработную плату имамам и служащим мечети.

Впрочем, на быструю окупаемость проекта Джалялетдинов не рассчитывает. Во-первых, это сезонный бизнес, «заточенный» на турпоток, во-вторых, чайная галерея — безалкогольное заведение, поэтому выручка здесь не будет высокой, в-третьих, музейное дело вообще не прибыльно, если нет дотаций от государства.

— Вложения очень большие, а окупаемость… не знаю, через сколько лет это окупится. Дело не в окупаемости, а в том, чтобы люди, приходя в Старо-Татарскую слободу, видели быт, культуру, красоту татарского народа, — считает он.

Сладкое место

Интересно, что в 2014 году в доме Муллина работал музей чак-чака — Мансур хазрат предпочитает именовать его «кафе, которое назвалось музеем». В нем гостей встречала хозяйка, рассказывала о быте, поила чаем с самым популярным национальным блюдом и проводила мастер-классы.



Хотя Мансур хазрат в беседе с «Реальным временем» заявил, что дотла сгоревший дом купца был восстановлен мечетью на собственные средства, его отдали ей в безвозмездное пользование под общежитие для студентов и преподавателей медресе. Через год у музея и мечети возник конфликт. Как выяснилось в дальнейшем, руководство культовой организации, по данным собственника дома — Минземимущества Татарстана, не имело права сдавать в аренду помещение.

В результате переговоров, в которые оказались вовлечены помощник президента Татарстана Олеся Балтусова и председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, музей съехал и теперь обитает на улице Парижской Коммуны, где переживает все тяготы пандемии. Как сообщил изданию второй имам и советник по финансовой части мечети Мухаммад Джалалетдинов, сейчас медресе закрыто.

Элеонора Рылова, Радиф Кашапов

realnoevremya.ru