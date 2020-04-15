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Все социальные мероприятия ДУМ РТ в Рамадан перенесли на онлайн-площадки

Все социальные мероприятия ДУМ РТ в Рамадан перенесли на онлайн-площадки

в Новости, Слайдер, Религия, Новости конгресса, Главные новости, 15.04.2020 0

Все социальные активности ДУМ РТ, запланированные на Рамадан, будут проходить в режиме онлайн, а также на информационных ресурсах муфтията: сайтах, социальных сетях, мусульманском телеканале «Хузур ТВ» и радио «Азан». Об этом сообщил заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов.

На русском и татарском языках будут транслировать программы о Священном месяце. Первая онлайн-лекция пройдет сегодня, 15 апреля, в 15.00 в прямом эфире информационно-аналитического портала Islam-Today.ru на странице @islam_today_huzur. Спикером выступит начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, и. о. казыя Казани Булат хазрат Мубараков. Все желающие смогут задать ему вопросы.

tatar-inform.ru

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