Все социальные мероприятия ДУМ РТ в Рамадан перенесли на онлайн-площадки

На русском и татарском языках будут транслировать программы о Священном месяце. Первая онлайн-лекция пройдет сегодня, 15 апреля, в 15.00 в прямом эфире информационно-аналитического портала Islam-Today.ru на странице @islam_today_huzur. Спикером выступит начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, и. о. казыя Казани Булат хазрат Мубараков. Все желающие смогут задать ему вопросы.

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