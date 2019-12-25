Всемирному Конгрессу татар предложен проект с Якутией

С 17 по 20 декабря Всемирный конгресс татар провел в Казани XIV форум «Деловые партнеры Татарстана», в котором приняли участие крупные татарские предприниматели из разных стран и регионов Российской Федерации. Также в эти дни в Татарстане прошли расширенное итоговое заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар и Торжественная церемония, посвященная старту празднования 100-летия ТАССР.

На подобные мероприятия собираются татары со всего мира – от Австралии до Америки. От Якутии в работе форума участвовала делегация, в составе которой был избран и Рамиль ЗАКИРОВ, предприниматель, общественный деятель, депутат Якутской городской Думы II созыва, где он возглавлял комиссию по предпринимательству. И хотя сейчас он живет за пределами республики, земляки избрали его делегатом, зная его как патриота своего народа и Якутии, а также воздавая должное его организаторским способностям.

В форуме участвовали более тысячи делегатов со всего мира. Всемирный конгресс татар – постоянно действующая организация, созданная еще в 90-ые годы. Ее председателем является Василь ШАЙХРАЗИЕВ, вице-премьер правительства Татарстана. На площадках ВКТ обсуждаются вопросы по татарской культуре, татарскому языку. Есть и площадка, где рассматриваются бизнес-проекты. Рамилю Закирову удалось выступить на таком мероприятии.

Татарстан на государственном уровне поддерживает бизнес-проекты своих соотечественников. Торговые дома «Татарстан» открываются в регионах России и разных странах. Сейчас отрыто более 30 Торговых домов «Татарстан» по всему миру, и работа эта продолжается.

— Поскольку я являюсь патриотом не только Татарстана, но и Саха Якутии, я отметил, что был бы интересен двусторонний проект. Открытие Торгового дома «Татарстан» в Якутске и Торгового дома «Якутия» в Казани, — сообщил SakhaLife Рамиль Закиров. – Мое предложение получило поддержку. Есть определенная заинтересованность в этом проекте.

В кулуарах мне предложили более подробно выступить на заседании Торгово-промышленной палаты Татарстана.

Я всегда читаю SakhaLife, в курсе новостей родной республики. Знаю, что Ольга ГРИГОРЬЕВА, владелица салона национальной посуды «Камелек» и общественный деятель объединяет предпринимателей под брендом «Сделано в Якутии». Настал момент, когда предприниматели Якутии должны объединиться и выходить на новые рынки сбыта.

Думаю, что и продукцию из Татарстана оценят якутяне. Под брендом Торгового дома «Татарстан» предлагают продукцию нефтепереработки, химической промышленности, вертолеты, судостроение у нас развито, продукты питания представлены широкой линейкой, товары народного потребления. Все эти товары теперь получают реализацию по всему миру, чему правительство Татарстана оказывает всяческую поддержку.

У Татарстана хорошие связи с Востоком, арабскими странами. Дело в том, что Татарстан – единственный регион России, население которого добровольно приняло мусульманство. И в мусульманском мире Россию знают, в основном, через Татарстан. Есть связи и с Кореей, Японией, Китаем, другими странами.

Население Татарстана дружески относится к Саха Якутии. У нас похожие языки тюркской группы, много общего в культуре, истории. Мы живем в составе России, стало быть, много общих вопросов, которые можно решать сообща.

Перед мероприятием я связывался с министром предпринимательства Якутии, и убедился, что есть заинтересованность в этих проектах.

На днях созвонился с Ольгой Григорьевой, мы заочно познакомились друг с другом, и теперь жду от нее список предпринимателей, которые хотели бы быть представленными в Торговом доме «Якутия» в Казани. Я лично знаком с Галиной и Александром ПАВЛОВЫМИ, владельцами Ювелирной фирмы «Киэргэ». Они мне говорили, что заинтересованы в том, чтобы представить свою продукцию в Казани на постоянной основе. Думаю, что есть и другие предприниматели, которым интересен проект. Другой вопрос, что не каждый предприниматель может позволить себе держать в Казани своего представителя. Поэтому якутским предпринимателям будет выгоднее объединить свои усилия. Тем более, что недавно появился прямой рейс между Якутском и Казанью.

Словом, если Якутии, якутским предпринимателям интересен этот проект, просьба связаться с Ольгой Григорьевой, чтобы она могла свести информацию. Все у нас должно получиться силами предпринимателей – активных людей, при поддержке правительства Татарстана и, хочется надеяться, правительства Якутии.

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