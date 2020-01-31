Всемирный конгресс татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Рустама Хучашева

Ушел из жизни активный организатор татарских и башкирских мероприятий Санкт-Петербурга, председатель молодежного клуба «Питер Буйлары» Рустам Абдуллович Хучашев.

Рустам Хучашев являлся активным участником всех культурных мероприятиях татарской общественности Санкт-Петербурга, оказывал помощь Постоянному представительству Республики Татарстан в организации проводимых мероприятий и традиционных национальных праздников. Вносил значительный вклад в сохранение и развитие в регионе татарской национальной культуры, традиций, обычаев и языка. Под его руководством было организовано большое количество национально-культурных мероприятий (гастроли татарстанских театров, концерты, творческие вечера, молодёжные сабантуи, детские и подростковые спортивные и благотворительные мероприятия, встречи бизнесменов).

За активную работу был награжден Благодарственными письмами Правительства и Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар, Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также, Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Национальный Совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Рустама Хучашева.