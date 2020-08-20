Всероссийская перепись населения в Татарстане пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет на территории Татарстана в апреле 2021 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин .

«Кабинет министров РТ постановляет: провести с 1 по 30 апреля 2021 года на территории Республики Татарстан Всероссийскую перепись населения», — сообщается в документах.

Органам местного самоуправления в районах рекомендуют не проводить в 2020-м и первом полугодии 2021 года преобразования административно-территориальных единиц и переименование географических объектов.

tatar-inform.ru