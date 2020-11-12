Всероссийский Фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» пройдет 1-6 декабря

В этом году Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» начнёт свою работу 1 декабря и продлится 6 дней. Это уже второй по счету фестиваль, который проводится под патронажем театра Кариева.

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Напомним, что организован фестиваль «Ремесло» был в 2009 году стараниями труппы театра им. Г. Камала, которая в течение 10 лет являлась его куратором. В прошлом году впервые фестивальная эстафета была передана театру Кариева.

Ежегодный декабрьский фестиваль режиссуры проводится с целью создания комфортной профессиональной среды для молодых деятелей культуры. Он предоставляет шанс начинающим режиссёрам получить путевку в жизнь и одновременно знакомит зрителей с талантливыми постановщиками и их работами. В рамках проекта участники посещают семинары и мастер-классы ведущих мастеров сцены, общаются с маститыми критиками и театроведами.

Учредители фестиваля: Министерство культуры РТ, Союз театральных деятелей РТ и театр Кариева. В этом году заявки на участие поступили из театров Сахалина, Уфы, Набереженых Челнов, Салавата, Альметьевска, Атнинского района, Буинска, Челнов и Казани.

karievteatr.ru