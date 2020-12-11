Встреча, посвященная памяти Ирека Нагимовича Сабирова

В главном зале Публичной библиотеки Челябинска пройдёт памятное мероприятие, посвящённое жизни и творчеству поэта, писателя, общественного и государственного деятеля, члена Союзов писателей РФ и РТ ИРЕКА НАГИМОВИЧА САБИРОВА. В рамках встречи состоятся: чтение стихов автора, знакомство с его жизнью и творчеством. Также в программе мероприятия — работа книжной выставки, открытие фотовыставки, посвящённой деятельности Ирека Нагимовича, и презентация фильма о его жизни и творчестве.

В рамках встречи прозвучат стихи автора, воспоминания друзей и соратников об Иреке Нагимовиче.

Онлайн-трансляция памятного мероприятия состоится на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки 12 декабря в 12.00.

Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо пройти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=PkdJho2HmVA