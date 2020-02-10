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Встреча студентов: Где и когда?

Встреча студентов: Где и когда?

в Новости, Слайдер, Общество, Всемирный форум татарской молодежи, Новости конгресса, Главные новости, 10.02.2020 0 9

13 февраля в 16:00-20:00 в большом концертном зале КСК «УНИКС» состоится встреча представителей татарских городских сообществ со студентами-соотечественниками.
Организаторами мероприятия является Всемирный форум татарской молодѐжи

Встреча направлена на то, чтобы вовлечь молодежь к общественной, творческой и интеллектуальной деятельности татарских городских сообществ г.Казани.

Мероприятие состоит из двух блоков:

I — серия коротких мотивационных выступлений в формате TED на большой
сцене «Уникс». Знакомство с деятельностью Всемирного форума татарской молодежи.
Проекты «Открытый университет», «Татарча Википедия»; по направлению творчества и
культуры выступят театральное сообщество «Калеб», финалисты татарской лиги КВН
«Әйдә шаяРТ», а также музыкальный лейбл создающий современную татарскую музыку
Yummy Music Production.

II — концертная программа с участием современных татарских музыкантов
Ильгиза Шайхразиева и группы «Taraf».

Встреча представляет собой интерактивную площадку, где все желающие смогут
познакомиться с городскими татарскими проектами и сообществами.
Наша цель — помочь студентам-соотечественникам адаптироваться в Казани и в
дальнейшем стать частью городских проектов.

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