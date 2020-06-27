«Выбери музей века!» среди музеев Казани

Любите современное искусство? Интересуетесь артефактами, связанными с великими научными открытиями? На сайте 100-летия ТАССР стартует новое голосование! Поделитесь своими предпочтениями — проголосуйте за свой любимый музей в Казани.

Итоги будут подведены в канун Дня Республики Татарстан 30 августа! Музеи-победители будут награждены памятными призами с символикой 100-летия ТАССР. Но главное — у них станет больше новых посетителей, и, возможно, идей для новых проектов!

Проходите по ссылке и выберите свой любимый музей!

100tatarstan.ru