Вышел в свет фундаментальный труд Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина «Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон»

Второе издание фундаментального богословского труда Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина в области исламской теологии и культа «Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон» вышло в свет в Издательском доме «Медина». Труд открывает книжкую серию «Исламская мысль в России: возрождение и переосмысление».

Первое издание труда вышло в августе 2019 года, к 60-летию Муфтия Равиля Гайнутдина, 115-летию Московской Соборной мечети и 25-летию Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Представляемое второе дополненное и переработанное издание «Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон» является фундаментальным богословским трудом в области исламской теологии и культа, подготовленным на русском языке согласно ханафитско-матуридитскому воззрению. Универсальность данной книги заключается в том, что она сочетает в себе разные уровни ознакомления с исламом — от начального к более сложному. Книга состоит из четырех частей: «Вероучение: шесть столпов веры», «Поклонение: религиозный календарь», «Нравственность: основы исламской добродетели» и «Закон: актуальные вопросы».

Данное издание, с одной стороны, не отходит от практики классического богословия, а со стороны другой — написано простым, понятным и, что не менее важно, современным языком. Такое непростое сочетание стилей позволяет читателю легко воспринимать те богословские формулы, которые лежат в основе религии мусульман. Особенности же ханафитско-матуридитской школы, согласно воззрениям которой создан данный труд, делают это издание близким и понятным русскоязычному мусульманству всего постсоветского пространства. При этом ненавязчивый, неагрессивный стиль, в котором изложены основные идеологические аспекты, делает их близкими и тем мусульманам, кто следует другим религиозно-правовым школам.

Книгу «Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон» можно рекомендовать не только высшим и средним учебным заведениям в качестве учебного пособия, но и всем мусульманам и представителям других религий в качестве обобщающей работы по исламу. В связи с этим данное издание рассчитано на самый широкий круг читателей, так или иначе интересующихся Исламом.

Пресс-служба ДУМ РФ

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