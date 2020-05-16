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Вышел восьмой выпуск «Татары сквозь время»: языки и культура Золотой Орды

Вышел восьмой выпуск «Татары сквозь время»: языки и культура Золотой Орды

в Новости, Слайдер, История, Главные новости, 16.05.2020 0 4

Очередной выпуск исторического цикла продолжает знакомить зрителей с историей средневекового государства.

На Youtube-канале «Татары Мира» выходить уже восьмой выпуск цикла исторических передач. В этот раз ведущий Ренат Хабибуллин продолжит знакомить зрителей с историей татар: выпуск посвящен развитию темы средневекового государства Золотая Орда, о его языке и культуре.

Зрители узнают, как звучало монгольское приветствие, какой был официальный язык чингизидов, а также арабский и персидский языки Золотой Орды. Хабибуллин уделит внимание истории формирование поволжских тюрок. Далее ведущий расскажет о причинах расцвета культуры в Улусе Джучи: в чем это выражалось. Также в выпуске прозвучат темы посвященные ханской власти, как важнейшей движущей силе культуры, а в заключении рассказчик уделит время росту большого количества городов, как уникальному явлению средневековья.

https://kazanfirst.ru

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