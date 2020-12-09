Вышла книга, посвященная вкладу пермских мусульман в годы ВОВ

Издательский дом «Медина» выпустил книгу известного пермского историка Данира Закирова под названием «Пермские татары в боях за Родину».

Историко-публицистическое и научное издание посвящено вкладу татар Пермской области (бывшей Молотовской) в Победу в Великой Отечественной войне. Книга подготовлена по результатам последних исторических исследований и содержит сведения о 120 достойных представителей татарского народа, внесших значительный вклад в общую победу над немецко-фашистскими захватчиками, в том числе около 75 представителей Пермской области. Из них насчитывается шесть Героев Советского Союза, четыре воина, награжденных тремя орденами Славы. Среди этих имен значится Загир Шакиров, повторивший подвиг легендарного Александра Матросова, бросившийся со связкой гранат под фашистский танк, прославленный командир – генерал-майор Юнус Ибатуллин, комиссар партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского Шайхелислам Нигомаев, единственная женщина, дошедшая с боями от Сталинграда до Берлина Амина Мусабирова и многие другие.

Особое внимание автором уделено в книге пермских татарам – героям тыла, верно служившим Родине на трудовых фронтах. Одна из глав книги посвящена наследникам героев Великой Отечественной войны – детям погибших воинов, их воспоминаниям о ратных подвигах своих прославленных предков.

Книга издана при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Главным редактором выступил профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор теологии, кандидат политических наук, первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

dumrf.ru