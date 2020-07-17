Вышла в свет книга о Герое Советского Союза

Знаменательное событие произошло в рамках празднования Дня Победы и 105-летия со дня рождения Героя Советского Союза, посланца Таджикистана Бакира Рахимовича Давлятова — вышла в свет поучительная книга о его жизненном пути.

Накануне Дня Победы, издательство «Дониш» выпустило книгу «Жизнь и деятельность Героя Советского Союза Давлятова Бакира», автором-составителем которой стал научный сотрудник Центра инновационного развития науки и новых технологий Национальной Академии наук Таджикистана Наиль Юмаев.

Как рассказал Наиль Юмаев, к 75-летию Победы появилась идея написать о Бакире Давлятове, Герое Советского Союза из Регара (ныне Турсунзаде).

«Бакира Давлятова, помнят как в Турсунзаде, так и в его родном селе. Родился он 23 мая 1915 года в деревне Староамирово Благоварского района Башкирии в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 15 лет, работая на различных стройках страны. В 1936 году переехал в город Регар и работал в местном колхозе. В 1937-1940 годах служил в Красной армии, в 103-м Кулябском кавалерийском полку. После демобилизации работал в колхозе «1 мая» Регарского района Таджикской ССР. В ноябре 1941 года был призван в ряды Красной армии Регарским райвоенкоматом Таджикской ССР», — рассказывает автор.

В книге собраны сведения о герое из самых разных источников. В основе этого издания — документы, фотографии, воспоминания людей, знавших Бакира Рахимовича. Книга опубликована по решению Научно-издательского совета Академии наук Республики Таджикистан.

В ней также приводятся отрывки из книг историков и исследователей.

Лидия Сечкина в своей книге «Доблестные сыны Таджикистана на фронтах Отечественной войны» о Бакире Давлятове пишет: «Пулеметчик 4-го эскадрона 60-го гвардейского кав-полка, бывший колхозник сельхозартели «1 мая» Регарского района, старший сержант Бакир Давлятов переправился через Днепр. Не успели наши воины окопаться и установить пулеметы, как гитлеровцы пошли в атаку. Эскадрон занял круговую оборону, но вести прицельную стрельбу по атакующим немцам не давал возможности крутой берег Днепра. Тогда Давлятов выдвинул свой пулемет на открытую позицию и начал косить фашистов прицельным огнем, товарищи помогали ему гранатами. Вражеская атака была отбита. 28 сентября в бою за хутор Вяле старший сержант Давлятов огнем своего пулемета подавил огневую точку противника, мешавшую продвижению эскадрона. В бою за село Галки Давлятов метким пулеметным огнем расстреливал мечущихся в панике гитлеровцев. В этом бою его пулемет был разбит, сам он ранен, но продолжал сражаться с винтовкой в руках. Бакиру Давлятову за стойкость и мужество было присвоено звание Героя Советского Союза».

8 января 1944 года Б.Р. Давлятов был тяжело ранен. Ему ампутировали обе ноги. Он долго лечился в госпиталях и День Победы встретил в одном из них. После войны Б.Р. Давлятов жил и работал в Таджикистане. Скончался 31 марта 1982 года.

В память о герое в Турсунзаде его имя носит средняя школа №98, там же установлен его бюст. Память о нем хранят и на его малой родине — в селе Языково Благоварского района Республики Башкортостан, в мемориале «Память» также установлен его бюст.

Героический боевой путь Бакира Давлятова – это живая память времени, она запечатлена в публикациях военных лет, читать их без волнения нельзя. В книге личность Бакира Давлятова раскрывается и в мирные послевоенные годы.

Эта книга является достаточно полным и системным описанием этого поучительного жизненного опыта, это рассказ не только о замечательном человеке, но и о великой эпохе, в которой он жил, воевал и трудился.

Акмал Маннонов

narodnaya.tj