Высокогорские педагоги презентовали мастер-классы в полилингвальном детсаду «Бэлэкэч»

Воспитатели дошкольных учреждений Высокогорского района приняли участие в семинаре-практикуме по обучению татарскому языку «Создание в ДОУ полилингвального пространства». В детском саду «Бэлэкэч» состоялся обмен опытом работников дошкольных учреждений.

Гостей приветствовали маленькие артисты — воспитанники детсада. На трех языках малыши поделились эмоциями, как для них волнителен этот день, хотя гости в этом детском саду бывают очень часто. На базе «Бэлэкэч» постоянно организуют различные события, главными участниками которых становятся дети.

В прошлом году детский сад одержал победу в республиканском конкурсе «Красивая школа». Здесь каждый воспитатель стремится развить малышей в различных направлениях, применяя современные методики и технологии. По этой стезе педагоги работают не первый год.

Поэтому именно этот детский центр стал площадкой для семинара. Для участников провели мастер-классы по работе в полилингвальном пространстве.

«По этой программе мы работаем не первый год. И хотелось бы рассказать коллегам о том, как мы работаем, как у нас это получается», — сказала заведующая детсадом «Бэлэкэч» Ильвира Хайрутдинова. tatar-inform.ru