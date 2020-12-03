Высокогорцев обучили искусству публичных выступлений на татарском языке

В Высокогорском районе Республики Татарстан прошло обучающее занятие, посвященное искусству публичных выступлений. Мероприятие провели преподаватели Казанского института культуры и представители Центра непрерывного образования и повышения квалификации в сфере культуры.

Участники обновили в памяти основы теории и практики своей профессии: как правильно владеть голосом, выступать на публике, владеть актерским мастерством.

В зале собрались все желающие, в том числе руководители и специалисты организаций района, учителя. С большим интересом гости слушали выступление, которое вместило в себя и теорию татарского языка, и юмор, и даже физические упражнения. Подобные встречи будут проводиться по всей республике для популяризации татарского языка.

Гостями мероприятия стали депутаты Госсовета РТ, ректор Казанского института культуры, главы Высокогорского и Спасского районов республики.

Денис Низамутдинов

tatar-inform.ru