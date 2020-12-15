Выставка Анвара Сайфутдинова в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ

16 декабря в 16:00 Национальная художественная галерея приглашает на открытие выставки «Коллекция картин о Родине».

Анвар Камилевич Сайфутдинов – живописец, член Союза художников РТ. В свои студенческие годы, прошедшие в Казанском художественном училище и Московском государственном художественном институте им. В. Сурикова, Анвар Сайфутдинов часто писал портреты семьи, а также ностальгические сюжеты о древней Булгарии. И в дальнейшем, многие его картины будут содержать в себе образы родных и близких, а также сюжеты родного края…

Искусствоведы отмечают в живописи Анвара Сайфутдинова характерную декоративность в сочетании с сильным национальным духом. Сам художник говорит о своих картинах так: «Это мои воспоминания о счастье и история любви».

В экспозиции выставки «Коллекция картин о Родине» из экспонируемых 60 картин 30 произведений посвящены истории Татарстана XX и XXI века. Среди произведений множество портретов известных личностей республики, таких, как: первый президент РТ Минтимер Шаймиев, Герой СССР Михаил Девятаев, всемирно известный артист балета Рудольф Нуриев, гармонист-виртуоз Файзулла Туишев, трёхкратная чемпионка Универсиады в Казани Елена Романченко и другие. Также в экспозиции собраны картины, посвященные семье художника и его родным краям: его любимому огороду в деревне, старой Казани прошлого века и всему тому, что так сильно любит и боготворит сам художник…

Выставка будет открыта до 2 февраля 2021 года.