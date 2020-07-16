Выставка «Архитектурное кружево Татарстана» представлена в Нацбиблиотеке РТ

Отдел искусств Национальной библиотеки Татарстана продолжает цикл виртуальных выставок к 100-летию ТАССР, посвященных искусству Татарстана. На этот раз сотрудники учреждения расскажут об архитектуре Татарстана с древнейших времен до наших дней. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Выставка «Архитектурное кружево Татарстана» включает три раздела: возникновение национальных особенностей в архитектуре, своеобразие татарских архитектурных форм и стилей содержатся в изданиях, представленных в разделе «Национальные традиции архитектуры Татарстана».

Татарская архитектура формировалась в течение долгих столетий и соединяет в себе уникальное сочетание восточного, булгарского, золотоордынского, русского зодчества и европейских стилей, господствующих в то или иное время. Развитие татарского архитектурного стиля не прекращалось вплоть до образования ТАССР в 1920 году.

В книжных изданиях раздела «Храмы нашей памяти» содержится информация о сохранившихся и утраченных храмах на территории Татарстана. Древние мечети, храмы, соборы, монастыри и церкви не только выполняют важную функцию объединения в своих стенах верующих, но и знакомят с богатым художественным и духовным наследием.

Объекты Всемирного наследия представлены в заключительном разделе выставки «Объекты ЮНЕСКО в Татарстане».

Татарстан — единственный регион, где есть сразу три объекта ЮНЕСКО: Казанский Кремль; древний город Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск. Архитектурный и фресковый ансамбли Успенского собора являются подлинной сокровищницей истории и архитектуры середины XVI века.

tatar-inform.ru