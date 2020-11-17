Выставка картин «Татарский аргамак» в Лениногорске

14 ноября с.г. в 14:00 на базе Лениногорского краеведческого музея открылась выставка картин художников, посвященных тематике татарской лошади. Были выставлены 78 картин, подготовленных мастерами кисти из городов и районов Татарстана, Кемерово, Хакасии и Кыргызстана.

Организаторами выставки стали АНО «Татарский аргамак», Центр восстановления татарской породы лошадей, Конный дворик «Алмакай» и Союз художников РТ. Выставка продлится до 1 декабря 2020 года.

Спонсорами выставки и конкурса картин стали бизнесмены – Фарит Масабихович Набиуллин (пгт Карабаш – Лениногорский район РТ) и Рамиль Гасимович Тукаев (г. Лениногорск). Торжественное заседание по открытию выставки вела директор Лениногорского краеведческого музея Н.Н. Галиева.

От имени руководства Лениногорского района РТ с приветственными словами к собравшимся обратился заместитель главы Тимаков Сергей Вячеславович. От имени Союза художников РТ выступил председатель Союза художников РТ А.Х. Шиабиев. Затем выступили спонсоры выставки Ф.М. Набиуллин и Р.Г. Тукаев.

Представитель Кыргызстана Джумабек Базарбаевич Базарбаев работал в Центре восстановления татарской породы лошадей в Лениногорском районе РТ несколько месяцев и подготовил для выставки 14 картин. Он поблагодарил организаторов выставки от имени своих земляков.

От имени руководства и коллектива Всемирного конгресса татар и Общества татарских краеведов выступил А.А. Бурханов. Он рассказал об истории коневодства у тюрков и предков татар, а также об изображении лошади в древнем искусстве у народов Средней Азии, Сибири, Поволжья и Урала. Затем он рассказал о роли коневодства в военных походах, торгово-караванных и дипломатических операциях.

Он подчеркнул, что в составе каравана миссии Багдадского халифа в Волжскую Булгарию в 921-922 гг. наряду с верблюдами, ослами значительное количество занимали походные лошади. В истории были уникальные породы лошадей – парфянские, помудские, текинские, Пржевальского и др.

И сейчас важным историческим фактов стало восстановление породы татарской лошади. А.А. Бурханов поблагодарил организаторов за высокий уровень открытой выставки. Гость из Казани вручил библиотеке краеведческого музея номера журнала «Туган җир» и краеведческие сборники.

От имени Национального музея РТ выступил участник выставки, художник Ф.Я. Набиуллин. Поэт, член Союза писателей Татарстана Тахир Шамсуаров прочитал свое стихотворение о татарской лошади. Затем по итогам открытия выставки были вручены дипломы и сертификаты участникам, сувениры и денежная премия всем основным участникам.

Информация А.А. Бурханова