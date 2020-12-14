«Взаимодействие культур татарского и марийского народов: история и современность»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Краеведение в Республике Марий Эл. Взаимодействие культур татарского и марийского народов: История и современность», посвященная 100-летию образования ТАССР и 100-летию образования Республики Марий Эл проводится 16 декабря 2020 года в г.Йошкар-Оле.

Организаторы: Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Государственное автономное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры» Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл.

Конференция проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Государственной программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика республики Марий Эл на 2013-2025 годы» и в целях поддержки научно-исследовательской, краеведческой работы как важного фактора в общественной, культурно-просветительской деятельности среди населения Республики Марий Эл.

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, магистранты и аспиранты, краеведы, историки, сотрудники школьных, краеведческих, семейных музеев, учителя истории, татарского языка и литературы, истории культуры народов Республики Марий Эл.

Рабочий язык конференции – русский, татарский.

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