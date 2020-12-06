XII Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен»

С 1 декабря по 12 декабря 2020 года проводятся обучающие онлайн семинары в рамках XII Всероссийскогофестивалятатарского фольклора «Түгәрәк уен».В течение недели специалисты расскажут про особенности татарского фольклора по разным направлениям.

В рамках фестиваля с 7 по 11 декабря 2020 года в формате видеоконференций (Zoom) будут проходить онлайн-семинары, лекции, мастер-классы, круглые столы с участием известных спикеров – экспертов в сфере культуры и участников конкурса.

Фестиваль «Түгәрәк уен» – единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар, впервые был проведен Республиканским центром развития традиционной культуры в 2010 г. в Старокулаткинском районе Ульяновской области.

В этом году конкурс проводится в заочной форме, по видеозаписям номеров участников. В мероприятии традиционно примут участие фольклорные коллективы и исполнители из регионов России. 12 декабря в 18:00 пройдет финальная прямая трансляция на официальном ютуб-канале Татфолк, где будут объявлены Лауреаты конкурса.

Учредитель Фестиваля – Министерство культуры Республики Татарстан. Организаторы Фестиваля – Государственное бюджетное учреждение ГБУ «Таткультресурсцентр», Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар».