XVI Казанский кинофестиваль будет посвящен 100-летию ТАССР

С 4 по 9 сентября 2020 года в Казани пройдет XVI Международный фестиваль мусульманского кино. Главной темой фестиваля станет 100-летие Татарской АССР. Этому событию будет посвящен ряд программ.

В одной из программ будут представлены архивные фильмы о знаковых событиях, известных деятелях искусства Советской Татарии. Еще одна подборка будет посвящена фильмам, которые снимались в Казани и содержат сцены с узнаваемыми городскими достопримечательностями — от «Реальной сказки» А.Мармонтова с Сергеем Безруковым в главной роли до приключенческой комедии «Сокровища озера Кабан» Д.Коробкина с Алексеем Воробьевым в роли авантюристичного кладоискателя.

Традиционно в программу будет включен спецпроект «Казанские премьеры», где татарстанские кинематографисты презентуют картины, над которыми они работают, или только что созданные фильмы. Ожидается, что состоится премьера полнометражной ленты «Сумбуль» по одноименному роману Зифы Кадыровой, снятого в конце 2019 года кинематографистами Татарстана и Узбекистана (в копродукции).

Стоит отметить, что под эгидой 100-летия ТАССР «Недели современного татарстанского кино» уже проходят в разных городах России. Так, с начала нынешнего года фильмы «Байгал» И.Ягафарова, «Мулла» А.Галиаскарова, «Апипа» И.Рахимбая и другие уже были показаны в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Краснодаре, Иркутске, Екатеринбурге, Оренбурге и других городах. В течение 2020 года этот проект охватит 43 региона России.

Казанский Международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Тематика форума — общечеловеческие духовно-нравственные, семейные ценности, культурные традиции, идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. В программу включаются картины российских и зарубежных кинематографистов, соответствующие тематике фестиваля, вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности авторов. Девиз фестиваля – «Через диалог культур к культуре диалога».

В 2020 году Казанский кинофорум пройдет с 4 по 9 сентября. Прием заявок на фестиваль продолжается до 1 июня. Дополнительная информация — на официальном сайте фестиваля kazan-mfmk.com

Организаторы фестиваля — Министерство культуры Республики Татарстан, Совет муфтиев России, Исполнительный комитет муниципального образования города Казани, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» при участии Регионального отделения «Союза кинематографистов Российской Федерации» в Республике Татарстан. Партнер фестиваля — Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир». Фестиваль проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

http://mincult.tatarstan.ru