«Я говорю по-татарски»: изменить взгляд на мир

Жителям Казани давно полюбился ежегодный концерт «Мин татарча сөйләшәм» – «Я говорю по-татарски», завершающий серию мероприятий в поддержку родного языка и традиционно проходящий на улице Баумана в день рождения Тукая. Пока верстался номер, стало известно, что в этом году концерт пройдет в онлайн-формате: 26 апреля активисты движения организуют многочасовой марафон с выступлениями артистов, репортажами из других стран, интервью, вручением призов. Об отмене акции не может быть и речи, а происходящие события ребята воспринимают как челлендж, который нужно выдержать с честью.

«МИН ТАТАРЧА СӨЙЛӘШӘМ» (МТС) – ежегодная акция, направленная на популяризацию татарского языка среди городской молодежи. Впервые она была проведена в 2006 г. в Казани участниками креативного движения «Үзебез» («Сами») в день рождения великого татарского поэта и писателя Габдуллы Тукая – 26 апреля. «МТС» состоит из целого комплекса: квесты для школьников, вручения антипремии «Тяжело с татарским» и множества других мероприятий. Большой гала-концерт в формате open-air на улице Баумана – главное событие, подводящее итоги данной акции. Его репертуар составляет яркая современная музыка, стремящаяся доказать, что татарская альтернатива может быть такой же впечатляющей, как и западные тренды.

В этом году «МТС» исполняется 15 лет. По словам Радифа Кашапова, одного из организаторов акции, важность концерта заключается в том, что это единственный татарский праздник на Баумана. «Вижу ли я его через 10 лет? Не знаю, довольно странно 25 лет подряд проводить «МТС». Надеюсь, к тому времени нам не придется доказывать, что говорить на своем родном языке – это невероятное достижение и что это будет обычным счастьем жизни общаться на татарском просто потому, что ты татарин», – говорит он.

Предоставить возможность выступить на большой сцене музыкантам, чьи имена практически не знакомы публике, – одна из важнейших задач, которые ставят перед собой организаторы. Специально для этого в социальных сетях уже несколько лет подряд проводят конкурс, чтобы отобрать исполнителей. Тех, чьи имена войдут в состав выступающих, путем голосования выбирает сама аудитория. «В этом году есть вероятность и того, что мы позовем нескольких поп-артистов и, возможно, даже дадим им спеть вместе с нашими молодыми исполнителями», – подчеркивает Радиф Кашапов. Мы связались с уже известными артистами и с теми, кому предстоит выступить впервые, и узнали, что для них значит концерт «МТС», на сколько баллов по десятибалльной шкале они оценивают свой уровень знания татарского языка и что думают о его будущем.

ЗАРИНА ВИЛЬДАНОВА, певица:

– Я всегда слышала о концерте «МТС» как о многолюдном мероприятии, где выступают современные артисты, и, конечно же, хотела попасть на эту сцену. Когда я впервые выступала на ней, испытала очень интересные чувства: ты стоишь во главе всей улицы Баумана, а перед тобой – большое, просто нереальное количество людей, которые приходят тебя слушать. Там такая энергетика, как будто ты попадаешь в какой-то творческий «котел». Этот концерт жду каждый год, потому что в подобном формате со зрителем встречаюсь, наверное, только там.

Когда я разговариваю на татарском языке, мне кажется, что я знаю его хорошо, поэтому поставлю 7 баллов. Мой татарский достаточно бытовой, поэтому, когда слышу литературную речь, бывает такое, что не понимаю некоторых слов, но продолжаю открывать для себя этот богатый, безумно интересный язык. Я лояльно отношусь к тому, если люди не хотят говорить на том или ином языке. Меня не задевает, что человек, родом из Татарстана, не знает татарского языка, но огорчает то, что, будучи татарином, он не интересуется своей историей и полностью отвергает татарский, от- носится к нему с неуважением или когда родители решают за ребенка, что ему не нужен родной язык.

Тукай современен и сегодня, потому что многие выросли на его произведениях в школе, детском саду. Я родом из Башкортостана. Помню, как мы читали и учили стихи Тукая. Сейчас о нем говорят везде: есть премия, конкурсы. Мне кажется, что люди, которые не знали, кто такой Тукай, так или иначе узнают о нем, потому что это имя постоянно на слуху. Меня часто цепляют какие-то открытия, постановки, созданные на татарском языке. Например, премьера спектакля «Карурман» в театре им. К.Тинчурина. Я принимаю участие в этом спектакле, который, действительно, что-то новое для татарского языка и театра. А все новое, по-моему, является прогрессивным. Правильное это или неправильное, хорошее или плохое – узнается по истечении времени. Также мне нравится деятельность творческого объединения «Алиф», нравятся их спектакли «Дэрд- менд», «Шамаиль», «Алиф».

НУРЗИДА ВАЛИУЛЛИНА, участница трио «Бәллүр»:

– До этого наше трио участвовало только в конкурсе, который проводился в рамках данной акции. Организаторы заметили нас, начали приглашать на различные мероприятия. В этом году мы выступим на концерте «МТС» впервые, чему очень рады. Сама я начала участвовать в этой акции еще 6 лет назад в качестве волонтера, была задействована в организационной работе и различных квестах. Очень люблю атмосферу, которая там царит, и этих людей. Татфорум – важная организация, дающая возможность показать себя, получить много опыта, завести новых друзей и изменить взгляд на мир.

Что касается татарского языка, можно сказать, что мы знаем его на 10 баллов. Я пишу стихотворения, сочиняю песни, читаю книги на нем. Думаю, что сейчас очень мало тех, кто разговаривает на чистом татарском языке, все равно каждый использует русские слова. Однако они все-таки есть, и я знаю таких людей даже среди молодежи и восхищаюсь ими. Раньше я не придавала особого значения тому, знает ли мой собеседник татарский или нет. В последнее время после общения с татарами из других стран начала задумываться: почему люди, живущие в мире, который ушел далеко вперед, где есть куча возможностей и проектов, не знают родного языка? Я не осуждаю человека, если он не говорит на татарском, но виню того, кто не знает языка и не стесняется этого. Если ему безразличен язык и он думает «зачем мне это?», то это значит, что он так же относится и к нации. С такими людьми я стараюсь не общаться, так как наши взгляды на жизнь абсолютно разные.

Тукай современен и сейчас, так как он ушел молодым, будучи таким же, как мы сейчас. И в те времена, и сегодня татары те же, мы принадлежим одной нации. Да, прошло время, у современных татар изменились ценности, но, если сравнивать поколения, у нас те же проблемы. Тукай писал на общие темы, смотрел на все широко, эти темы актуальны и сегодня. Не могу сказать, что из созданного недавно на татарском языке зацепило меня. Создавая современную вещь, например качественную музыку, мы возвращаемся к прошлому. С одной стороны, «моң» – это не то, что может соответствовать современной музыке, однако, пообщавшись с представителями других национальностей, я поняла, что наше богатство нужно показывать. Если люди услышат в современной «моң», эту мелизматику, особенности, свойственные нашей национальности, в них проснется интерес и они начнут смотреть на это по-другому. Современная вещь должна быть создана с национальным колоритом.

БУЛАТ ШАЙМИЕВ, НИЯЗ МУБАРАКЗЯНОВ, группа «Taraf»

Б.Ш.: Выступаем на концерте впервые. Участие в «МТС» – важная вещь для новых современных татарских групп, и мы очень рады приглашению. Представление нашего альбома, который выйдет в скором будущем, – это ответственная работа, и к ней мы подходим серьезно: работаем в студии, повторяем. До этого нам еще не приходилось выступать перед такой большой аудиторией, поэтому интересно, какая это публика, как она нас примет. Хотим донести до людей свое творчество и искренность.

Н.М.: Я ждал этого выступления два года. Это приглашение можно считать маленьким подарком. Считаю, что участие на «МТС» – маст-хэв, потому что, если не выступить там, при этом участвуя во многих татарских мероприятиях, это все равно остается пятном в твоей душе, а так оно стирается, и ты продолжаешь свою работу дальше без мысли «эх, не выступил!»

Б.Ш.: Мы оба знаем татарский язык в совершенстве. Если считать, что 10 баллов можно отдать человеку, у которого богатый словарный запас и который владеет литературным татарским и использует различные фразеологизмы, то нам вполне можно поставить эти баллы. Среди представителей современной молодежи редко встретишь таких, кто разговаривает, как мы. Меня, как и Нияза, очень беспокоит такая ситуация, когда человек, родом из Татарстана, стесняется общаться на татарском языке. Конечно, стеснение – это одно, но нежелание – совсем другое… Иногда это даже немного злит. Лично у меня есть принцип: разговаривать с татарами на татарском. Стараюсь это делать, даже если мне отвечают на русском. Порой это приводит к тому, что в конечном итоге они начинают отвечать на татарском. Именно так и выясняется, что они понимают язык. Я считаю, что каждый татарин должен знать татарский язык если не в совершенстве, то хотя бы в приемлемом объеме.

Н.М.: Тукай актуален и сегодня, так как его часто включают в школьную программу, его имя на слуху. Он хорошо «играл» словами.

Б.Ш.: Тукай является основателем литературного татарского языка, поэтому будет актуальным всегда. Из последнего, созданного на татарском языке, нас заинтересовал видеоконтент ютуб-аккаунта журнала «Ялкын», в частности проект «Лимон», а также качество всех остальных видео.

Н.М.: На этом канале Гузель Закирова, Миляуша Гафурова, Алсу Саляхова преподносят свое творчество сами, читая свои авторские произведения, и тем самым заинтересовывают молодежь.

АЙДАР ВАГИЗОВ (TATARBOY), блогер, певец:

– Если говорить честно, я уже много выступал и был подготовлен к «МТС», но масштабы концерта заставили меня поволноваться. Когда увидел столько зрителей, разволновался так сильно, что в одной из песен забыл слова и спел один куплет два раза. Знаю татарский язык на 8 баллов, потому что я родом из района, где на 80 процентов преобладают русские. Меня спасли только учеба в татарской гимназии и активное общение на татарском дома. Среди моих друзей есть армяне, азербайджанцы, которые прекрасно владеют татарским, поэтому меня всегда задевает, когда сами татары не знают своего родного языка. Тукай всегда был впереди своего времени, и поэтому он до сих пор актуален.

Мне понравился фестиваль «Узгәреш җиле». Там прозвучали очень интересные коллаборации, где смешивали рэп с народной музыкой, мне это показалось очень интересным. Если говорить о музыке, есть пара исполнителей, которые пытаются дать что-то новое татарской молодежи, делая треки в более современном стиле в том числе. Думаю, и я отношусь к ним.

ОСКАР ЮНУСОВ, участник группы «GAUGA»:

– Я не помню год, когда в первый раз выступал на «МТС», скорее всего в 2014… Было дико холодно, метель, снег. До сих пор в памяти то, что крепко держался одной рукой за стойку микрофона, а вторую засунул в карман и не вытаскивал, пока пел все две или три песни. Вот это называется волнением, в моем случае оно присутствовало. Эмоции после выступлений часто неоднозначные, редко бывает хорошо. «Хорошо» происходит только во время, в процессе исполнения, если тебя еще при этом устраивает много моментов: звук, энергия, простор на сцене для возможности двигаться, свет, реакция публики и много других нюансов. А потом, после выступления, ты начинаешь анализировать ошибки и организационные, и команды, и свои. Поэтому не думаю, что первый выход на сцену «МТС» в 2014 г. был исключением.

Я оцениваю свое знание татарского языка в районе 5-ти баллов. Меня задевает, когда мой собеседник, родом из Татарстана, не понимает родного языка. Я не считаю, что Габдулла Тукай современен, а актуальность присутствует, и в первую очередь по причине сцепки татар, в попытке сохранить в своём сознании тягу к родному. Это работает больше как скобы, чтобы татары не расползлись окончательно, позабыв свои корни, свою культуру и язык. Тукай как человек-ориентир, светлый, талантливый, яркий. Таких людей у татар множество, но всегда есть тот человек, свет которого доходит до нас, сохраняя необыкновенную яркость. Но для того чтобы все татарское жило, мало помнить великих людей и историю, нужно работать. Язык должен быть вплетен во все ремесла, вступать в эксперименты, двигаться и раздвигать грани. Если я сыграл и спел рок на татарском и кто-то говорит «это не наше, это нам не нужно, это что еще такое», прав ли он? Скобы однажды могут лопнуть. А я считаю, что вдохнул что-то новое в жизнь языка и он запульсировал в этот момент. Из последних открытий меня зацепило то, что в гугле-переводчике появился татарский язык.

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