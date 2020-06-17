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Я за присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести»!

Я за присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести»!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 17.06.2020 0 14

Уважаемые соотечественники!

Казань – кандидат на получение почетного звания «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На странице https://za.kzn.ru/ Вы можете поддержать инициативу присвоения Казани почетного звания и поделиться историей о казанцах — тружениках тыла.

С инициативой  о присвоении столице Татарстана звания «Город трудовой доблести» уже выступили жители Казани, общественные организации, студенты и ученые Казанского федерального университета и другие.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин: «Все обращения свидетельствуют о большом патриотизме и огромной любви к городу, его истории и говорят о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев».

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