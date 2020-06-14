Языка не знают, но татарский дух не потеряли

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, получив приглашение на юбилей Татарской национально-культурной автономии города Димитровграда, спросил: “Какие заслуги у автономии? Есть ли у вас, например, татарская школа?” Его вопрос и ознаменовал начало большого дела.

Недавно назначенный губернатор Ульяновской области Сергей Морозов делегацию в составе руководителя Татарской национально-культурной автономии города Димитровграда – Розы Ахмеджановой и ее членов – Риваля Идрисова, Хайдара Галиуллина и Муниры Джумаевой не стал разворачивать с порога, как это делали не раз его предшественники. Выслушав их, он принял решение: быть татарскому среднему учебному заведению в городе. После совместного обсуждения было решено основать ее на базе городской школы № 22. Несмотря на то, что здание этой школы было очень старое и обветшавшее, будущий директор Мунира Мавлетовна вышла из кабинета губернатора, как будто получив дворец. Она-то точно знала, что и местные, и соседи-татарстанцы протянут руку помощи. Так и случилось: Ринат Закиров, взяв под свой контроль, помог с ремонтом здания. На эти цели из республиканского бюджета был перечислен 1 млн рублей. Затем организовал доставку учебников и компьютеров.

Если перемотать с этого момента киноленту жизни назад, то учителю высшей категории, заслуженному работнику образования Ульяновской области, обладательнице нагрудных знаков «За особые заслуги в образовании» и «Почетный работник образования РФ» Мунире Мавлетовне Джумаевой понадобились бы годы самоотверженного, неустанного труда, чтобы 1 сентября 2004 года зазвенел школьный звонок, призывая всех к началу обучения в новом учебном году на татарском языке.

…Вчерашняя студентка, а сегодня уже молодой специалист с только что полученным дипломом Казанского Государственного педагогического института – Мунира прямиком направилась в Димитровградский городской отдел образования и огорошила всех, заявив с порога, что она хочет обучать детей татарскому языку. Было это в 1987 году, и в то время в городе не было ни татарских классов, ни даже факультативов. Ее слов никто всерьез не воспринял, но смелую и решительную девушку запомнили. Когда в отделы образования сверху спустили приказ о том, что в школах, где обучаются татарские дети, должны открываться татарские классы, о ней как раз и вспомнили. К этому моменту упорная, трудолюбивая Мунира в школе № 9 факультативно преподавала татарский язык. Конечно, не без поддержки директора школы Гайнуллина Наиля Ибрагимовича.

Когда Муниру Мавлетовну назначают в отдел образования методистом по национальному образованию, она во многих школах города организовывает факультативное обучение татарскому языку. Конечно, она прекрасно понимает, что детям после 5-6 уроков язык осваивать очень тяжело. Поэтому следующая ступень ее деятельности – это открытие татарских классов. Тогдашний руководитель отдела образования А.В.Кузин при каждом визите Муниры Джумаевой встречает ее со словами: “Нет, больше никаких татарских классов”, – но, пока через весь его огромный кабинет она доходит до дверей, он, успокоившись, уже говорит: “Ладно, давайте подумаем, что можно сделать…”

Открывая татарские классы, Мунира Мавлетовна сама находит учителей, подбирает детей. Вроде все хорошо, но одна мысль, таившаяся долгие годы внутри нее, никак не дает покоя. Это открытие национальной татарской школы. Проходят годы, многократные встречи на разных уровнях пока не дают результата. И вот приглашение: маленький клочок бумаги оказывается в нужных руках, и дело сдвигается с мертвой точки.

После такого вступления пришло время пообщаться с самой героиней. Но из-за пандемии коронавируса войти в Дмитровградскую татарскую школу придется виртуально. “Встречает” нас улыбчивый, скромный директор.

– Мунира Мавлетовна, наши соотечественники, проживающие в других регионах, делают очень многое, чтобы сохранить родной язык, национальные обычаи и передать все это богатство нашим детям. Самый яркий пример этому – открытие в Димитровграде татарской школы, где татары от общего населения составляют всего 13%.

– В 2004 году, благодаря общим усилиям наших татарстанских соседей, Татарской национально-культурной автономии города Димитровграда и самих родителей, начала свою деятельность 22-ая татарская школа.

Открытие школы состоялось благодаря губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, который поддержал нашу идею и всячески помогал. А в 2011 году во дворе школы был установлен бюст Габдуллы Тукая, и через пять лет по распоряжению городской Думы было присвоено школе имя великого татарского поэта. В этом же году произошло еще одно радостное событие – открылся школьный музей “История, быт и культура татарского народа”.

Сергей Иванович и по сей день всячески поддерживает нас. Пару лет назад он посетил посвященный 80-летию со дня рождения поэта, художника Гакиля Сагирова фестиваль татарского языка и культуры, где заявил: «В 2004 году мы открыли школу № 22 им. Габдуллы Тукая. За это время учебное заведение сделало большой рывок вперед не только в обучении ребят, но и в сохранении традиций татарского народа. После посещения школы принято решение, что руководство города возьмёт на себя обязательство по ремонту кровли, а региональное Правительство должно разработать документацию, необходимую для замены окон и ремонта фасадов. Это учебное учреждение должно стать одним из самых красивых в Димитровграде». Слово свое сдержал полностью.

Безусловно, у нас очень тесные связи с Правительством Республики Татарстан и Всемирным конгрессом татар. Они оказывают нам неоценимую помощь. Недавно заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил нашу школу. Вручил подарки Президента Татарстана, принял участие в открытии нового компьютерного класса.

– Не секрет, сегодняшние родители очень требовательно подходят к выбору школы для своего ребенка. И последние события, которые развернулись вокруг преподавания национальных языков, сыграли не лучшую роль в работе по комплектации татарских школ детьми. Как вы привлекаете детей и родителей в свою школу?

– На сегодня у нас обучаются почти 300 татарских детей. Мы смогли объяснить и доказать родителям, что татарский язык – это духовное богатство, которое передается из поколения в поколение и которое соединяет нас с нашими предками. И самое главное, он является необходимым средством общения. У нас преподают высококвалифицированные, самоотверженные учителя. Благодаря всему этому, из года в год первоклассников становится все больше. Дети к нам приезжают со всех концов города. Как только заходят в школу, по-татарски здороваются и окунаются в атмосферу татарской культуры под национальные мелодии.

Конечно, в первый класс поступают дети с разным уровнем владения родным языком. Большинство молодых родителей и сами не разговаривают на родном языке. Зато обучаются языку вместе с детьми. Они с удовольствием смотрят татарские мультфильмы, занимаются на специальных сайтах.

Особенно отрадно, что ни один родитель не говорит, что ему это не надо. Языка они не знают, но национальный татарский дух они не потеряли. И работа с такими людьми дает свои положительные результаты.

И еще: единственная татароязычная газета “Өмет”, которая издается у нас в области, очень хорошо нам помогает. Главный редактор издания Исхак Халимов регулярно освещает многие наши мероприятия, тем самым пропагандируя нашу работу и агитируя присоединиться.

– Теперь уже и в Татарстане нет средних учебных заведений, где бы обучались только на татарском языке. А часы по предметам татарского языка и литературы сильно сократились. Расскажите, каков уровень преподавания татарского языка и литературы и по какой методике осуществляется?

– Преподавание татарского языка и татарской литературы на должном уровне – наша главная и основная задача. Только так мы можем достичь того, чтобы ребенок сам с удовольствием изучал родной язык. А с помощью литературы мы готовим детей к самостоятельной жизни. Нет другого такого предмета, который бы обучал ребенка общению с людьми, учил бы, как себя вести в тех или иных ситуациях, как не потеряться в сложных жизненных дебрях.

Методическое объединение учителей татарского языка и литературы, которое базируется у нас в школе, ведет работу по сохранению духовного богатства нашего народа не только у нас, но и во всем городе. Главным организатором является учитель татарского языка и литературы высшей квалификационной категории, победитель Всероссийского конкурса “Самый лучший учитель татарского языка и литературы” Самигуллина Гузель Ильдусовна.

Уроки татарского языка у нас проходят по технологии академика, доктора психологических наук Ахмета Закиевича Рахимова. Татарскую литературу мы изучаем по методологии Альберта Яхина. Большую методическую помощь нам оказывает ведущий научный сотрудник ИРО РТ Мингаян Гаязовна Музаффарова.

Нет никаких преград по совершенствованию преподавания татарского языка – надо смело идти к намеченной цели, не бояться использовать в своей работе новшества и инновации.

По ФГОС мы очень большое внимание уделяем внеурочной деятельности. Наши дети с I по VIII классы занимаются в кружке «Күңелле татар теле», где они закрепляют знания, полученные на уроках татарского языка. В итоге активно участвуют в акциях «Мин татарча сөйләшәм», «Туган телем – иркә гөлем» и др.

– Если говорить об обучении на татарском языке, нельзя обойти стороной и национальное воспитание.

– Когда воспитание основано на треугольнике: семья – школа – общество, результаты будут хорошие. А национальное воспитание, включающее в себе народные традиции, народное устное творчество, обычаи, только улучшит этот результат. У нас в школе регулярно проходят такие мероприятия, как «Каз өмәсе», «Сөмбелә», Корбан бәйрәме, Ураза бәйрәме, «Аулак өй», «Татар халык җырлары» фестивале, «Гаилә бәйрәме», Сабантуй.

Мы часто проводим встречи, литературные вечера с известными татарскими писателями, поэтами. Успели познакомиться с Робертом Миннуллиным. К нам приезжал Разиль Валиев. Руководитель Союза писателей Ульяновской области, член Союза писателей РТ Равиль Шафигуллин – наш частый гость. Такие встречи пробуждают у детей интерес к чтению, они и сами пробуют себя в качестве начинающего писателя.

Наши ученики каждый год активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, которые проводит Министерство образования и науки РТ. Мы не перестаем удивляться и гордиться высоким уровнем этих мероприятий! Организаторы каждый год готовят новые, интересные, содержательные конкурсы, встречи, экскурсии… Все это объединяет татар, живущих в разных уголках нашей огромной страны.

Очень много детей у нас занимаются в филиале музыкальной школы, которая базируется у нас. Иной раз вечером заходишь в школу и оказываешься в объятиях классической татарской музыки, слыша исполнение произведений Салиха Сайдашева, Загидуллы и Фарита Яруллиных, Назипа Зиганова и других бессмертных композиторов на пианино, скрипке, баяне, курае…

Наша школа тесно сотрудничает с другими учебными заведениями в Казани, Нурлатах, а также в Спасском, Аксубаевском, Буинском, Апастовском и Алькеевском районах. Совместно проводим семинары, конференции, обмениваемся опытом.

Но самая важная и ключевая работа – это сотрудничество с родителями. У нас каждое новое дело начинается с их согласия и одобрения, при их участии.

Раушания ХУСНУТДИНОВА

magarif-uku.ru